Desde hace dos meses Juana busca a su hija de un año, la sustrajeron en Tizayuca

PACHUCA.- "Ya me llevé a la niña a un lugar donde no la puedas ver, no la busques", ese fue el último mensaje que Juana recibió del padre de su hija Melany Daniela, una niña de un año con cuatro meses de edad de quién desconoce su paradero desde el 21 de diciembre de 2021.

A partir de la sustracción parental, que ocurrió en Tizayuca, han pasado dos meses, pero Juana Ventura Torres todavía no encuentra a su hija, su expareja Eduardo Barrios Calderón cambió de domicilio y número telefónico.

Por los hechos, la madre inició una carpeta de investigación ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) y hay tres fichas activas con el rostro y características físicas de Melany: una corresponde a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo (CBPEH), otra al DIF municipal de Tizayuca y la última a la organización Sonrisas Pérdidas.

LA SUSTRACCIÓN

El martes 21 de diciembre a las 17:50 horas, Juana escuchó como sacaron a Melany de su carriola y se la llevaron con rumbo desconocido.

Al momento que salgo a la calle veo como el papá de mi hija va corriendo, como se la está llevando, mi hijita traía una cobija que hasta iba arrastrando".

Eduardo, la expareja de Juana, la sustrajo de una casa que juntos habitaron hasta el 9 de diciembre del año pasado en la colonia Las Antorchas.

Sin embargo, debido a las carencias económicas, de violencia física y psicológica que ejercía Eduardo contra Juana, ella decidió separarse y resguardarse en casa de su mamá, pero en la penúltima semana de diciembre regresó a su antiguo domicilio por ropa.

Al llegar se dio cuenta que la casa de su expareja estaba sucia, con las ventanas rotas y despedía olor a humedad, por eso decidió no entrar con Melany, pues la menor tiene alergias en la piel, ese fue el momento su expareja aprovechó para sustraer a la niña.

Mi hija al ser una niña, no quise que ella oliera todo eso, por eso mientras me meto a la casa, prendo la primera luz, me meto al otro cuarto, agarro una bola de ropa y en ese momento escucho como se cierra el zaguán, me echó a correr a la entrada y veo que mi hija ya no está en la carriola".

Juana le marcó a su expareja, pero él no respondió, solo le contestó un mensaje donde le avisó que se la llevaría de Tizayuca, su lugar de origen.

LA INVESTIGACIÓN

Después de la sustracción, Juana buscó a su niña en el domicilio de sus abuelos paternos, en una casa localizada en el Crucero de San Bartolo, Tizayuca.

Al llegar nadie le abrió la puerta y desde la ventana le hicieron señas obscenas. Cuando se dio cuenta que no le darían información sobre el paradero de su hija, fue al Ministerio Público.

La carpeta de investigación la inició el 22 de diciembre y quedó asentada en el número único de caso 13-2021-03559 por sustracción parental, delito previsto en el artículo 232 del Código Penal para el Estado de Hidalgo con penas privativas de libertad de 3 meses a 10 años.

Dicho ilícito lo comete quien "sin el consentimiento de quien legítimamente tenga su custodia o guarda, sustraiga o retenga a un menor de doce años o a un incapaz, sin tener con éstos relación familiar o de parentesco, se le impondrá prisión".

Juana explicó que Eduardo es padre de Melany porque así lo acredita el acta de nacimiento de la niña; sin embargo, puntualizó que no había un juicio familiar que determinara quien de los dos padres ejercería la guarda y custodia.

Lee también en LSR Hidalgo: En 6 años del IEEH, elecciones plurales, despilfarro y controversias

Por eso, el ilícito que se persigue es sustracción, cuya pena es de tres meses a un año de prisión y multa de 5 a 25 días, ya que así lo establece el Código Penal cuando el delito lo comete un familiar que tiene la patria potestad, pero no la custodia.

Adicional a la carpeta de investigación, la Comisión de Búsqueda de Personas emitió la ficha CBPEH-02-2022 que describe a Melany como una niña de cabello lacio, ojos cafés y 74 centímetros de estatura.

El DIF de Tizayuca también lanzó una tarjeta el 23 de diciembre de 2021 que específica que Melany vestía un conjunto azul, con mallas de color vino, moño de unicornio y zapatos color azul marino con puntos blancos.

Para el 22 de enero de 2022, la asociación Sonrisas Pérdidas especificó en su ficha de datos que la niña tenía alergia en la mejilla derecha y manchas rojas en los cachetes.

SIN INFORMACIÓN DE MELANY

De acuerdo con Juana, la policía investigadora acudió al domicilio de la familia Calderón Barrios, pero nadie atendió en la puerta, la casa ya no tenía muebles.

También intentaron hablar al teléfono del padre de Melany y los abuelos paternos, pero las llamadas no entraron.

Juana explicó que es común que los familiares remueven el chip de sus dispositivos, pues les conviene más comprar uno nuevo para tener internet gratis que contratar un plan mensual.

Ellos son inestables, no contratan internet, lo que prefieren es comprar un chip que les dura un mes y al terminar el tiempo, lo desechan, constantemente cambian de número de teléfono".

Durante los dos meses que lleva sin ver a su hija, Juana recibió un mensaje presuntamente de su expareja, en el que le notificó que Melany estaba en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Sin embargo, la madre de familia consideró que la información no era fiable porque su expareja no tenía un trabajo ni la capacidad económica para vivir en aquella ciudad.

MELANY NECESITA CUIDADOS

Melany tenía un año con dos meses de edad cuando se la llevó su papá, en ese momento aún era alimentada con leche materna, por eso a Juana le preocupa su alimentación.

Semanas antes de la sustracción la niña fue al pediatra, el especialista le indicó que tenía bajo peso y Juana atribuyó la deficiencia a la falta de comida que había en casa.

Cuando vivía junto a su expareja, comían solo chilaquiles que preparaban del desperdicio que obtenía Eduardo con su trabajo como repartidor de tortillas.

Melany dependía de mí al 100 por ciento porque yo le daba pecho, días antes yo la había llevado a vacunar y ahí también me la checaron de peso y me dijeron que tenía riesgo de desnutrición".

Además, la menor tenía una alergia en la mejilla derecha del rostro, no le puede dar el sol porque le sale salpullido y necesita cremas dermatológicas, no pomadas genéricas.

Lo que acostumbran sus abuelos es echarle pomada de la Campana o algún otro tipo de ungüento pero el médico me dijo que no le puedo poner cualquier medicamento porque lo único que se puede ocasionar es quemarle la piel".

Juana busca tener la custodia de su hija y aunque ya hay una carpeta de investigación por la vía penal, se necesita un procedimiento en materia familiar; sin embargo, debido que se desconoce el paradero de su hija y su expareja, no es posible que los actuarios notifiquen el caso.

DELITOS CONTRA LA FAMILIA

De acuerdo con cifras de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, de enero a diciembre de 2021 se iniciaron 6 mil 665 carpetas de investigación por delitos que atentan contra el bien jurídico de la familia.

Del total, 5 mil 870 fueron por violencia familiar, ilícito que de acuerdo con el Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos, ocurre dentro o fuera del domicilio familiar en contra del o la cónyuge, concubinario o parientes en línea recta ascendente o descendente sin límite de grado.

Mientras que 788 fueron por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar que comprende comida, vestido, habitación y asistencia en caso de enfermedad, así como gastos necesarios para la educación de los menores de 18 años de edad.





sjl