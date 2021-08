Descubren millonaria estafa en la Universidad Tecnológica de la Huasteca

HUEJUTLA. - El exrector de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense (UTHH), Ricardo Rodríguez Alarcón, así como Juana García Morales y Cristóbal Contreras Escobar, exdirectivos de esa institución, están implicados en un presunto desvío de recursos por más de un millón 305 mil 761 pesos, por concepto de dos proyectos que se pagaron y no se realizaron, entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2017.

Lo anterior de acuerdo al informe de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Hidalgo, quien reveló cómo se proyectó la estafa en la UTHH, en la que se tiene, de acuerdo con las declaraciones de empleados, como principal sospechoso al exrector Rodríguez Alarcón, de un millonario desvío de recursos económicos provenientes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) destinados el desarrollo de investigación para enfermedades como el cáncer.

Se habla de una licitación con presuntas empresas fantasma de nombres: Roxdan Laboratorios S.A. de C.V. y Quiminet Productos y Equipo de Laboratorio S.A DE C.V.

En la auditoría de número HGO/DGAG/020/2019/UTHH, practicada a esa institución educativa, se detectó que Daniel Cruz Moreno fue el representante legal de las dos empresas subcontratadas por el rector.

Existe un documento que establece que al analizar el resultado de la empresa AHE Alta Tecnología S.A. de C.V., para el análisis de tres especies de plantas de Hidalgo, la UTHH presentó un reporte descriptivo de plantas del Estado de México y no el que se había encargado.

Otro de los "proyectos" con número de solicitud 242511, llevaría por nombre Tasini Cáncer: Detección de Marcadores Genómicos de Predisposición a Padecer Cáncer, Progresión de Enfermedad y Respuesta al Tratamiento Mediante Beaming.

Lee más en LSR Hidalgo: Tiendas y supermercados aún no exigen certificado de vacuna en La Reforma

Refieren que personal de la UTHH participó en algunas actividades de investigación; sin embargo, no hay evidencias de ello, aunado a que Juana García Morales, entonces directora académica, mencionó que los alumnos no realizaron ninguna actividad relacionada con el convenio específico de colaboración e investigación científica y tecnológica y que no se generó conocimiento científico y capacitación de desarrollo tecnológico, ocasionando con ello el incumplimiento al objetivo específico de la reglas de operación de Conacyt; asimismo, a los convenios suscritos por ambas partes.

Otro de los presuntos implicados en la estafa serían Cristóbal Contreras Escobar, entonces director de Planeación y Evaluación; Juan García e integrantes del Comité de adquisiciones, que por prioridades institucionales como la recertificación, tomaron la decisión de subcontratar al exrector Ricardo Rodríguez Alarcón.

Tras sus declaraciones ambos directores coincidieron en sus versiones: "el área de compras me pasó la documentación relacionada; sin embargo, no estuve presente en la licitación, no me consta que se haya realizado la licitación UTHH".

Por un presunto financiamiento de dos proyectos "fantasma" con dinero público, el exrector de la UTHH, Ricardo Rodríguez Alarcón enfrenta problemas legales y por ley el actual rector Joel Hernández Mendoza tendrá que denunciar el asunto ante la Fiscalía General de la República.





emh