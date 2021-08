Descarta Viggiano contender por Coahuila; le interesa Hidalgo

PACHUCA. - La secretaria general del PRI nacional, Carolina Viggiano Austria, descartó buscar la candidatura a gobernadora de Coahuila y reconoció sus "aspiraciones legítimas" de participar en el proceso interno para la selección de candidato en Hidalgo, para la elección de 2022.

Entre 2011 y 2017, la diputada federal electa se desempeñó como primera dama en esa entidad, la cual gobernó su cónyuge, Rubén Moreira Valdez; sin embargo, dijo desconocer de dónde salió esta idea de que pueda contender en otro sitio.

Es un asunto de respeto a la militancia del PRI en Coahuila. Ellos tienen un trabajo organizado, fuerte, que da resultados. También es un asunto de congruencia de mi parte, en el caso específico de mi raíz y de mi origen, que es Hidalgo".

Aseguró que es una "priista más", como el resto de los cuadros de hombres y mujeres que pueden acceder a la candidatura. Asimismo, negó que utilice en su beneficio el cargo en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

"Mi condición de secretaria general la cumplo con mucho compromiso y con una gran conciencia de lo que nos toca hacer en una época en la que el PRI está obligado a dar los mejores resultados. Yo nunca he ocupado mi espacio para algún asunto que tenga que ver con privilegios personales. Soy una mujer de causas, no de cargos".

NO HAY ENFRENTAMIENTO CON ISRAEL FÉLIX

Durante la conferencia de prensa, la extitular de la Conafe fue cuestionada sobre si sus aspiraciones le habían ocasionado un conflicto con Israel Félix Soto, presidente municipal de Mineral de la Reforma, quien es otro de los aspirantes.

Rechazó que exista un conflicto, sino que su relación con cualquier militante es "respetuosa y solidaria": además, como diputados federales, dijo, deberán respaldar a todos los alcaldes priistas en sus gobiernos.

"Israel es un político de una nueva generación, al que respeto, y sin duda alguna, como siempre, estaremos dispuestos siempre a platicar. Yo creo que ha habido quien ha estado interesado en mostrar algún tipo de confrontación que no existe, aquí en el PRI vamos a privilegiar siempre la unidad. Esa puede ser la estrategia de alguno o de algún partido político, pero no es mi estrategia política, no es de mi interés tener algún tipo de conflicto con ningún priista".





mai