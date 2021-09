Desbordamiento de Río Tula desaparece balneario en Chilcuautla

CHILCUAUTLA.- Ante el incremento de lluvias en el Valle del Mezquital, el Río Tula se desbordó y esto provocó afectaciones a un balneario de Hidalgo, el cual estará cerrado hasta que las condiciones climáticas lo permitan.

El agua del Río Tula cubrió parte del área turística del balneario Pocitas Tlaco, ubicado en Chilcuautla.

Por lo anterior, locatarios y elementos de Protección Civil municipal trabajan para contener el caudal y evitar que se inunden más áreas del centro turístico.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, ya que no había turistas dentro del balneario. Los pobladores afirmaron que desde hace más de 10 años no ocurría una inundación de tal magnitud.

Para el fin de semana se prevén intensas lluvias, por lo que el centro turístico Pocitas Tlaco anunció la suspensión de servicios hasta nuevo aviso.

