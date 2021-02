Desaparece menor de edad en Tula; ayúdalo a regresar a casa

TULA DE ALLENDE.- La Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH) emitió una ficha de búsqueda en favor de un menor de edad, quien fue visto por última vez hace 24 horas en Tula de Allende.

Según el reporte con número FDBHGO/36/2021, el identificado como J. C. C. V. desapareció el 13 de febrero del presente año de la región Tula, por lo que se considera como una persona no localizada.

El adolescente de 15 años de edad pesa 48 kilogramos, mide 1.65 metros de estatura, sus ojos son de color café oscuro, mientras que su cabello es corto y lacio de tonalidad negra.

En caso de conocer el paradero del joven, la PGJEH pide comunicarse a la línea de Procuratel 800 912 1314.





