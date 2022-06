Derrota de Va por Hidalgo fue un ajuste de cuentas del pueblo: Caballero

PACHUCA.- Mientras que diputados de la alianza Juntos Hacemos Historia celebraron en el Congreso local el triunfo de Julio Menchaca , los legisladores de la alianza Va por Hidalgo evitaron hablar sobre los comicios de ayer.

El morenista Andrés Caballero Cerón declaró que l a derrota del PRI, PAN y PRD fue un "ajuste de cuentas" del pueblo contra esos los institutos políticos, por haber privilegiado intereses políticos y ambiciones, señaló el diputado local.

Esto luego que ayer, la coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por Morena, PT y Nueva Alianza, ganó por 30 puntos porcentuales la elección de la gubernatura de Hidalgo, colocando a Julio Menchaca como virtual vencedor.

"El pueblo de Hidalgo le dio un voto de castigo al PRI, al PAN y al PRD, precisamente ellos son los artífices del llamado ´Pacto por México´ que tanto ha afectado al pueblo con las reformas que se hicieron hace años... pero aquí el pueblo les está ajustando las cuentas", dijo en entrevista con La Silla Rota Hidalgo.

De acuerdo con el Programa de Resultados Preliminares (PREP), Morena obtuvo 543 mil 517 votos (51.22 por ciento); seguido del PRI, con 248 mil 179 sufragios (23.39 por ciento) y Nueva Alianza, 80 mil 180 tantos (7.55 por ciento).

Mientras, el PAN, 57 mil 569 votos (5.42 por ciento); Movimiento Ciudadano, 32 mil 709 (3.08 por ciento); PT, 29 mil 484 (2.77 por ciento); PRD, 26 mil 736 (2.51 por ciento) y PVEM, 12 mil 125 tantos (1.14 por ciento).

"Los resultados hablan por sí solos. La gente estaba harta de los abusos, pues condenaron por muchos años al pueblo de México a situaciones lamentables, tal es la forma en la que votaron la reforma eléctrica... el pueblo tiene memoria", dijo el legislador.

Agregó que PRI, PAN y PRD están derrotados moralmente, aunque en el caso del tricolor, reconoció que "aún hay personas que se dejan seducir"; pese a ello, no les alcanzó y reconoció que este partido no está "manco".

PRI, PAN Y PRD GUARDA SILENCIO

Durante la sesión de este lunes, diputados de Morena, PT y Nueva Alianza subieron al pleno del Congreso de Hidalgo a aplaudir el triunfo de Menchaca Salazar; sin embargo, legisladores tricolores, panitas y perredistas no participaron en ese posicionamiento.

Diputados del PRI no declararon sobre la derrota de la excandidata a la gubernatura de Hidalgo, Carolina Viggiano Austria. Solo el diputado del PRD, Miguel Ángel Martínez Gómez, dio una breve entrevista.

"No fueron resultados favorables para la coalición ni para nuestro partido. Tenemos una votación en la que no alcanzamos el tres por ciento... necesitamos tener una reunión para conocer la motivación de la militancia, aquella que no se sintió cobijada por la coalición y un análisis detenido cuantitativamente y caminar para lo que viene", expresó.

Por ello, en los próximos días y meses, dijo, el sol azteca impulsará un acercamiento con la militancia para "reconstruirnos". Descartó que la alianza con el PRI haya sido un factor para que los perredistas le dieran la espalda al partido.

"No. Yo soy un producto de esa coalición, sino es producto del trabajo constante que debemos de hacer cada uno de los actores políticos. En mi caso, gané el distrito de Metepec, que es el segundo más grande de Hidalgo y ese fue un resultado para la coalición", expresó.





