Derrames industriales merman su salud; rematan casas para huir de Tizayuca

TIZAYUCA. - Aguas amarillas, rojas y azules que expiden corrosivos y fétidos vapores del desagüe industrial en Tizayuca, no solo han mermado la salud de miles de habitantes sino también sus ganas de vivir en la zona, pues con tal de ponerse a salvo, ya rematan sus casas hasta en 350 mil pesos.

"Estoy vendiendo mi casa, ya me quiero ir de aquí", "la niña no aguanta la respiración y se pone grave... hay que correr al hospital y ahí le limpian el pulmón", "cuando empiezan el hedor, nos encerramos en la recámara y ponemos trapos húmedos alrededor de la puerta", son algunas expresiones de vecinos de la colonia Nuevo Tizayuca, recogidas por La Silla Rota Hidalgo, que retratan la desesperación de vivir cerca de un canal tóxico, que en su momento fue el río Papalote, donde van a parar los desechos industriales.

Los miles de habitantes afectados son de cuatro colonias y fraccionamientos: Nuevo Tizayuca, Geo Villas, Villa Magna y Lázaro Cárdenas (este última pertenece a Zumpango, Estado de México).

De acuerdo con el último censo del INEGI, en 2020, la población en Tizayuca fue de 168 mil 302 habitantes (48.7 porciento hombres y 51.3 por ciento mujeres).

La Nuevo Tizayuca es la más afectada, debido a que colinda con el canal de aguas residuales y está enfrente del Parque Industrial. Esta zona habitacional se construyó después de 1985, para recibir a las personas que se quedaron sin vivienda por el temblor que afectó a la Ciudad de México.

¿QUÉ PADECEN LOS VECINOS?

Las principales afecciones que padecen los habitantes de estas colonias son: asfixia, taquicardia, dolor de cabeza, irritación en ojos y garganta, mareos, cansancio y hasta cáncer en la piel y medula espinal.

Son miles de familias las que desde 1996 han padecido históricamente de fuertes hedores. Primero, por estiércol de vaca, ya que ese canal servía a la Cuenca Lechera. Posteriormente, a químicos que vienen de fábricas instaladas en el Parque Industrial de Tizayuca. Incluso, en ese año refirieron que fueron evacuados por un derrame de amoniaco.

En el mes de octubre, vecinos de los cuatro asentamientos humanos denunciaron en 16 ocasiones los intensos olores a químicos que emanaron de sus coladeras, los cuales provienen de las descargas que hacen las industrias, pese a que estas tienen la obligación de tratar todo lo que echan al desagüe.

Hemos hecho los reportes, pero los de Protección Civil y Bomberos dicen que no huele a nada, mientras nosotros nos estamos asfixiando, pues el olor a químicos sale por las coladeras, tenemos que poner bolsas sobre ellas", comentaron los habitantes.

¿DÓNDE ESTÁ EL PARQUE INDUSTRÍAL DE TIZAYUCA?

El Parque Industrial de Tizayuca se ubica en la antigua carreta México-Pachuca, en la entrada de este municipio hidalguense. Colinda con Zumpango, Estado de México y en ella se albergan más de 100 industrias de todo tipo.

El canal de aguas donde se depositan los residuos industriales es el río Papalote, que va hasta la comunidad de San Bartolo Cuautlánlpan, Zumpango.

¿CUÁLES SON INDUSTRIAS ASENTADAS?

De acuerdo con la Enciclopedia del Municipio de Tizayuca, en el Parque Industrial hay diversos tipos de empresas que se destacan en la rama de producción de lácteos, durmientes de concreto, resinas y productos químicos, perfiles luminosos, pinturas y solventes, cocinas integrales, plásticos y troquelados.

También se fabrican muebles y equipos comerciales, estructuras, cerámicas, prendas de vestir, envases de vidrio, emulsiones asfálticas, jabones, bombas, impermeabilizantes y herrajes.

En un recorrido por el Parque Industrial de Tizayuca, La Silla Rota Hidalgo percibió fuertes olores a químico en una de las coladeras que se ubica en la calle Sur 2, donde está la empresa Lete S.A de C.V. (dedicada a procesar residuos químicos y tratamiento de aguas residuales de procesos industriales).

Cabe señalar que en esa misma calle se ubica las empresas Combustibles Diesel Del Centro, HIFOS (reciclaje y gestión de residuos como disolventes), Voltran (construcción de transformadores eléctricos) y Harmony Chem (fabricación de surfactantes y productos de limpieza).

En esta zona del Parque Industrial de Tizayuca también están las fabricas Alurgia (fundición de metales), Rotolainer, (desarrollo de carretes industriales y piezas de ingeniería en plástico), Conitex Sonoco México (fabricación de cartones, conos y tubos de papel), Totis (comida chatarra), Mexcoat (pintura electroforética utilizada por la industria automotriz). En la entrada de Tizayuca, está la compañía Diltex que elabora prendas íntimas.

"YA ME QUIERO IR DE AQUÍ"

Desde hace ocho años Ernesto Rosas y su esposa padecen una afectación crónica en la garganta debido a los químicos que han aspirado desde hace 21 años, tiempo en el que han vivido en Tizayuca. Fue en el IMSS que le sugirieron cambiarse de casa para evitar que su salud siga mermando.

Hace ocho años fui al médico por una afectación en la garganta. Me hicieron un exudado faríngeo para detectar si un hongo o una bacteria era lo que me estaba ocasionando el malestar. Sin embargo, salí limpio", detalló el hombre de 64 años.

Al igual que el resto de los vecinos, este malestar lo atribuye al ambiente tóxico al que ha estado expuesto. Lo único que puede hacer es tomar "miel con limón" para aliviar el ardor de la garganta y evitar bebidas frías y alimentos irritantes.

"Mi esposa anda igual. Cuando empieza el hedor del químico entra por las coladeras de la casa, nos encerramos en la recámara y ponemos trapos húmedos alrededor de la puerta para que no entre el olor, así es como pasamos la noche", indicó.

El señor Ernesto construyó su casa con los ahorros de varios años. En 1999 vio una oferta y compró un terreno en Tizayuca. El siguiente año comenzó a fincar hasta poder ocupar su vivienda, pues él es de Ecatepec, Estado de México.

Actualmente estoy vendiendo mi casa. Ya me quiero ir de aquí por lo mismo, pues día y noche el olor es insoportable y como ya estamos grandes, pues nos afecta más a nosotros y a los niños", indicó.

REMATAN SUS CASAS EN 350 MIL PESOS

Camelia Reyes Márquez, vecina afectada y quien ha acudido personalmente hasta las oficinas de los gobiernos municipal, estatal y federal para que intervenga, dijo que en la colonia Nuevo Tizayuca (donde vive) hay unas 15 casas en venta.

No le miento, aquí usted puede ver las lonas de ´Se Vende´. Mucha gente se ha ido de aquí porque ya no aguantan vivir bajo estas condiciones. Están rematando su patrimonio que les costó mucho tiempo y sacrificio conseguir", dijo.

En promedio, las casas que inicialmente compraron los vecinos entre 600 mil y 700 mil pesos, ahora las están rematando hasta en 350 mil pesos, reveló la mujer.

NIÑA DE 8 AÑOS PADECE CANCER

Olga Segura, otra vecina que vive en la colonia Nuevo Tizayuca, dijo que hace un mes a su sobrina le detectaron cáncer de la médula ósea. Para que mejore su salud, tiene que ir a quimioterapia, paradójicamente, este tratamiento la ha debilitado. Ahora le fue detectada una afectación en un pulmón.

La niña no aguanta la respiración y se pone grave. Hay que correr al hospital y ahí le limpian el pulmón, pues está contaminado. La doctora sabe de la problemática en la que vivimos y ya nos dijo que nos la tenemos que llevar de aquí, a otro lado, donde pueda respirar mejor... pero no tenemos a dónde llevarla, somos gente humilde", comentó la mujer.

A la par, la abuelita de la menor también está afectada de los pulmones. Ambas tienen que usar tanques de oxígeno el cual es comprado con cooperaciones y donaciones que hacen los propios vecinos de su colonia.

"La niña tiene cáncer en la médula ósea y uno de sus pulmones está afectado por los químicos que se respiran, pues vivimos cerca del canal. Los bomberos del municipio nos han dicho que cuando esté fuerte el olor, abramos las puertas y pongamos un ventilador que es insuficiente y les hago un llamado a las autoridades, pues al rato vamos a tener todos cáncer", concluyó.

TAQUICARDIAS, MAREOS Y DOLOR DE OJOS

Alma Guadalupe Garrido, otra vecina afectada, contó que en varias ocasiones ha sufrido crisis luego que el olor a químicos se comienza a impregnar en el ambiente. Incluso, recurrió a una ambulancia que el municipio dispuso para que fuera atendida.

Recientemente ya no me aguanté. Tenía taquicardias, mareos, dolor de cabeza y de los ojos, fui a que me revisaran en la ambulancia, pero ahí lo único que me dijeron es que tenía la presión alta y, lo más que podían hacer era acercarme a la entrada de urgencia de la Clínica 33 de IMSS", contó.

Desde hace unos años, Alma fue diagnosticada con neuralgia del trigémino (dolor facial que varía de moderado a intenso). Sin embargo, este malestar se intensifica cada vez que las industrias tiran el químico al canal.

"Cuando pasa eso me siento como si estuviera flotando y es algo muy feo. Todos estos padecimientos los estamos atribuyendo al canal por la peste. Un doctor particular me dijo que acudiera a la clínica del IMSS para que me hagan unos estudios; sin embargo, en estos momentos la clínica que me toca solo recibe a puros enfermos de covid-19", expresó.

"USTEDES TIENEN LA CULPA POR COMPRAR TERRENOS AHÍ"

De acuerdo con los afectados, autoridades municipales les han dicho: "ustedes tiene la culpa por haber comprado una casa cerca del canal y del Parque Industrial", sugiriéndoles que mejor se muden.

Nosotros les hemos dicho que no tenemos la culpa pues, gobiernos pasados permitieron construir un fraccionamiento cerca de la zona industrial. Nosotros compramos porque lo permitieron las autoridades", indicaron los afectados.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado los nombres de las empresas ni el tipo de materiales tóxicos que están tirando al desagüe y que afectan el medio ambiente. Incluso, desconocen si ha habido inspecciones.

PARA DISIMULAR EL OLOR, ECHAN AROMATIZANTE

Cuando se viene el fuerte olor a químico en la zona, las autoridades del municipio, a través de pipas, avientan al canal agua con jabón y aromatizante.

"Así disimulan el olor a químicos, las autoridades echan al canal aromatizante o agua con jabón y, en ocasiones, echan cal en las orillas. Esa es la solución para amortiguar las consecuencias", expresaron.

AGUAS DE COLOR ROJO, AZUL Y AMARILLO

Durante el recorrido por la orilla de canal, Camelia Reyes comentó a La Silla Rota Hidalgo que las aguas que se observan en el caudal llegan a ser de tonalidad "roja, azul y amarillo". En la noche, madrugada y de mañana es cuando se puede percibir más el olor y ver los vapores tóxicos.

A ciencia cierta, nos sabemos cuáles son las empresas que están arrojando estos químicos tóxicos que diariamente estamos inhalando. Aunque todas las industrias son responsables, pues tiran al drenaje sus desperdicios", indicó.

Incluso, estos vapores han afectado la instalación del tianguis que se pone los miércoles y sábados a un costado de la antigua carretera México-Pachuca. "Si uno aspira directamente el vapor tóxico, es casi seguro que tenga que ser trasladado a un hospital a recibir atención médica", dijo.

PRESENTAN ESCRITOS HASTA AL PRESIDENTE DE MÉXICO

Camelia Reyes informó que en varias ocasiones han ingresado escritos a dependencias federales, estatales y municipales en la que solicitan se haga una supervisión a las industrias y se detecte cuál o cuáles están contaminado.

Han ingresado documentos a Semarnat, Conagua y Profepa, así como a la Semarnath, Secretaría de Gobierno, a la Comisión de Agua y Alcantarillado Municipio Tizayuca (Caamt), Hidalgo y hasta al gobernador del estado, Omar Fayad, a quien le enviaron un escrito apenas el pasado 12 de octubre de este año.

Incluso, el 6 de diciembre de 2018 acudieron a Palacio Nacional para entregar una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que intervenga y dé la orden de que clausuren las industrias que han afectado su salud y al medioambiente.

Más recientemente, el pasado 20 de octubre, vecinos presentaron un escrito a los titulares de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Hidalgo (Copriseh) y a la dirección de Coordinación de Regulación Sanitaria para que se "realice una supervisión o inspección" a dicho fraccionamiento (Nuevo Tizayuca) para que averigüe de dónde proviene los olores tóxicos que salen de las coladeras.





Le manifestamos que ya son muchos años con dicho problema y que las autoridades municipales no han hecho nada al respecto, siendo que hay personas afectadas por dichos gases tóxicos ya que los respiran día y noche, por lo que requieren que se supervisen las empresas de la Zona Industrial para deslindar responsabilidades y ver si cuentan con todo y cada uno de los respectivos permisos y licencias correspondientes", dice el escrito.





MAI