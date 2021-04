Denunciarán a Asael Hernández por presunta violencia contra Noemí Zitle

PACHUCA.- Noemí Zitle Rivas, diputado local de Morena, acusó al presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, Asael Hernández Cerón, de haber ejercido violencia política en razón de género en su contra, por lo cual anunció acciones legales.

De acuerdo con la legisladora, ayer junto con otros diputados, recibió en las instalaciones del Congreso local a una comisión de manifestantes procedentes del Valle del Mezquital, quienes exigían obras públicas para sus localidades.

En esa mesa de trabajo con los ciudadanos, quienes indudablemente estaban ´aleccionados´ por alguien, el diputado (Asael Hernández) me gritó: ´si no puede resolver el problema diputada, renuncie´; esto lo dijo por mi condición de mujer", denunció a través de redes sociales.

La legisladora de Morena, quien preside la Comisión de Hacienda y Presupuesto, respondió Hernández Cerón que él no tiene derecho a gritarle, por lo cual, abandonó la reunión pidiendo disculpas a los ciudadanos pues dijo que no permitiría que le gritaran.

"Si él está acostumbrado a tratar así a las mujeres, a mí no me va a tratar así, porque primero, soy mujer y segundo, somos iguales, pues los dos tenemos la misma representación popular. Si él cree que por mi condición de mujer no he podido resolver una problemática, yo lo reto", expresó.

Noemí Zitle adelantó que iniciará una denuncia, aunque no dijo en qué instancia, por violencia política en razón de género, pues argumentó que los diputados tienen que poner el ejemplo de hacer cumplir y respetar las leyes.

"El diputado Asael Hernández no puede decir que renuncie porque no he hecho mi trabajo. Si él tiene las pruebas donde yo he incumplido (sic). Si bien presido la Comisión de Hacienda y Presupuesto, no está en mis manos el redireccionamiento del presupuesto", dijo en relación a las exigencias de los ciudadanos.

OTROS CASOS

Cabe señalar que no es la primera vez que se señala a un diputado local de violencia política en razón de género, ya que anteriormente se ha acusado a los legisladores de Morena: Ricardo Baptista González, Víctor Osmind Guerrero Trejo y Jorge Mayorga Olvera.

Durante el primer año de la legislatura, la diputada del Partido Encuentro Social (PES), Jajaira Aceves Calva, señaló al entonces presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista González, de denostaciones al interior de comisiones durante la discusión del presupuesto 2020.

También, la diputada independiente, Areli Miranda Ayala, acusó al legislador Jorge Mayorga Olvera de violencia e intimidación, luego que tras tocar en tribuna el tema de la interrupción legal del embarazo, el legislador mostró desde su curul una fotografía en donde comparaba el aborto con la tauromaquia.

Finalmente, Roxana Montealegre Salvador denunció ante el Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH) a su compañero de bancada, Víctor Osmind Guerrero Trejo, de violencia en razón ya que este hizo comparaciones en su contra, al llamarla ´plañidera´ (mujer la que se paga una cantidad de dinero para que asista a un entierro y llore en él) durante una intervención en tribuna.