Denuncian ordeña de ductos de gas LP en Cuautepec de Hinojosa

PACHUCA.- Vecinos del municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, se quejan del aumento en el tránsito de pipas y autotanques, utilizados para el transporte de gas licuado de petróleo (gas LP) en dicha localidad.

Según algunos vecinos, los transportes son cargados con el hidrocarburo en puntos donde no se aprecia la existencia de instalaciones de almacenamiento y con las medidas de seguridad requeridas por la ley.

Sucede que de pronto en las noches, y más los fines de semana, se ve mucho movimiento de pipas grandes y medianas que se estacionan en el campo por varias horas, llegando incluso a juntarse más de dos o tres pipas a media parcela”, relata Agustín, vecino de Cuautepec de Hinojosa, quien hace hincapié en que es una actividad inusual que no se veía antes.

Algo que llama la atención de ese vaivén de transportistas dedicados a la distribución de gas LP es que suelen cargar sus vehículos en brechas o parcelas donde no existen instalaciones para la venta del hidrocarburo, en unidades que no están debidamente rotuladas, que no portan el número de permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ni el domicilio de la planta.

Y es que estas unidades están siendo abastecidas de gas LP sustraído ilegalmente de la red de ductos de PEMEX y de otras empresas privadas que también transportan sus hidrocarburos por ducto subterráneo.

Después de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Hidalgo, en julio pasado, La Silla Rota publicó información con base en datos de PEMEX y la SEDENA, en la que se ubica al municipio de Cuautepec de Hinojosa como el de mayor número de tomas clandestinas detectadas; tan solo en 2019 se ubicaron 431.

A pesar de ello, y hasta la fecha, la Guardia Nacional no ha endurecido la vigilancia en los ductos de PEMEX y de las empresas privadas, lo cual tiene seriamente preocupada a la población de la localidad ante el riesgo de que pueda suscitarse un hecho como el ocurrido en Tlahuelilpan en 2019, cuando explotó una toma clandestina cuando estaba siendo ordeñada por pobladores.

LA PLANTA TRANSCAMELLO

Otro foco detectado por la comunidad es una planta de distribución de Juan Pedro Olmedo Morgado, denominada ‘Transcamello’, ubicada en el Km 4 de la carretera Cuautepec–Santa Elena. A menos de un año de haber iniciado operaciones, reporta un movimiento inusual de pipas y autotanques en horarios nocturnos.

Vale la pena recordar que hace más de una década así comenzó el modus operandi de José Antonio Yépez Ortiz, ‘El Marro’, en Santa Rosa de Lima, Guanajuato, responsable de cientos de muertos y desaparecidos antes de ser detenido.

Un testigo que solicitó mantenerse en el anonimato asegura que “las tomas clandestinas de gas LP se conectan a los gaseoductos y están tan bien hechas que las mangueras de varios kilómetros de longitud derivan en el campo, en casa y bodegas de la comunidad de Cuautepec, y cuando las autoridades han pretendido asegurarlas, no pasan, porque ponen a los niños y a las mujeres afuera de los lugares y de las casas donde abastecen las pipas”.













