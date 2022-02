Denuncian a acosador en Parque Pasteur

PACHUCA.- En el parque Pasteur, mujeres pachuqueñas denunciaron la presencia de un hombre que las acosa con el ofrecimiento de trabajo "por ser bonitas", una ellas, accedió a una entrevista con LSR Hidalgo para narrar su experiencia.

María Antonieta esperaba a que sus amigas llegarán a este punto de encuentro para ir de paseo, mientras estaba en una de las bancas, un hombre de cabello canoso y de edad avanzada la miró desde lejos, ella narró que después de unos minutos se sintió incómoda.

El hombre se acercó a ella "¿no te interesa trabajar para mí? Es que estás muy bonita", le dijo. Ella mencionó que luego susurró algo que no alcanzó a entender, y la miró de tal forma que le generó más incomodidad.

Respondió que no estaba interesada, el hombre le pidió que lo acompañara.

No entendí todo lo que me dijo, pero se me acercaba mucho y me veía, unas personas que estaban cerca se dieron cuenta y se acercaron a mí y me preguntaron si estaba bien, él se dio cuenta luego luego de que se acercaban a ayudarme y se fue muy rápido, entró a un restaurante que estaba cerca de ahí".

Agregó que esta no es una situación únicamente suya, ya que cuando lo compartió en grupos de alerta en Facebook, se dio cuenta que otras habían tenido la misma experiencia, en las que el hombre con la descripción similar, les ofrece dinero o trabajo por "estar bonitas", luego pide que lo acompañen a un lugar que no especifica.

Una de las personas que se acercó a ayudarla siguió al sujeto y alcanzó a tomarle dos fotografías de espalda, estas fueron publicadas en varios grupos, para alertar a las mujeres que transitan por este lugar.

Todas hemos vivido muchas historias de acoso, y agradezco mucho que las personas me ayudaran, me ha tocado que luego, aunque se den cuenta, nadie se acerca y una no sabe qué hacer. Hay familias y niños... sólo tardaron 10 minutos en llegar por mí, no estuve mucho tiempo sola ahí".

La entrevista espera que las autoridades redoblen la vigilancia y puedan detener este tipo de consultas a las que se exponen las mujeres en los espacios públicos.

En enero, los Ministerios Públicos registraron una denuncia por acoso sexual y dos más por hostigamiento. El acoso puede ser de índole sexual, este incluye solicitudes de favores sexuales y otro tipo de acoso verbal o físico de naturaleza sexual. El acoso no es exclusivamente de naturaleza sexual, sino que también puede incluir comentarios ofensivos sobre el sexo de una persona.

El 2021 cerró con 81 denuncias por hostigamiento y ninguna por acoso sexual.





