Denuncia Concejo de Tlaxcoapan anomalías en administración pasada

TLAXCOAPAN.- El Concejo Municipal de Tlaxcoapan informó sobre anomalías económicas y administrativas que presuntamente sucedieron durante la administración que encabezó Jovani Miguel León Cruz de 2016 al 2020; además, los integrantes del ayuntamiento iniciaron una carpeta de investigación en contra del exalcalde por amenazas.

En conferencia de prensa, el Concejo Municipal dio a conocer las observaciones que detectaron en los registros de la administración anterior, los cuales son parte de un informe que fue entregado a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) el pasado 16 de octubre.

Un adeudo de 500 mil pesos por compra de calzado sin expediente ni justificación; además de una cuenta pendiente de alrededor de 15 millones de pesos que se deben a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son parte de las irregularidades económicas.

Dos contratos de renta por más de 7 millones de pesos fueron encontrados en el parque vehicular del municipio, los cuales no cuentan con el aval del Cabildo y los pagos fueron superiores a la renta establecida en el contrato, por lo que calculan que se pagó al triple el valor de los vehículos, dio a conocer el Concejo.

Entre las anomalías, hay un contrato de sustitución de luminarias por un millón 200 mil pesos y pagos por 500 mil pesos, pero no hay evidencia de las luminarias sustituidas, además de que el municipio adeuda un millón 600 mil pesos a la empresa.

Además, del DIF municipal se realizaron transferencias por más de un millón 200 mil pesos a una cuenta personal sin documento comprobatorio y, de 2016 a 2019, no hay declaraciones anuales ni documentación comprobatoria por concepto de ayuda social por 4 millones de pesos.

La falta de información, las irregularidades en un contrato con una empresa de outsourcing de personal administrativo, así como anomalías en al menos 16 obras locales, varias de ellas pagadas sin estar terminadas, son otras observaciones del Concejo Municipal.

En cuanto a administración, los ediles interinos advirtieron que algunos reglamentos no fueron actualizados, no hay un inventario del patrimonio del municipio, hay un faltante de actas de Cabildo, además de que hay cuatro procesos por despidos injustificados de los que no existe expediente.

Finalmente, los integrantes del Concejo Municipal informaron que iniciaran una carpeta de investigación colectiva en contra de Jovani Miguel León por presuntas amenazas.









emh