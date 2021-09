Demandan informe sobre avance de denuncia vs Megaweb, por fallo de PREP 2020

PACHUCA.- A más de un año del fallo en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2020 para la elección de ayuntamientos, el consejero electoral Francisco Martínez Ballesteros, solicitó que se rinda un informe sobre el estado que guardan las denuncias contra la empresa responsable, Megaweb, Diseño de Software, Mantenimiento, Venta y Renta de Equipo de Cómputo, Consumibles y Equipo de Oficina SA de CV.

La petición se realizó este jueves durante la sesión ordinaria del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) en la cual recordó que un día antes de los comicios del 18 de octubre, el Consejo General avaló poner en marcha la plataforma Preliminares Hidalgo 2020 para sustituir al PREP.

El Instituto Nacional Electoral (INE) no dio el visto bueno al esquema porque no completó los simulacros y el sitio donde se exhibiría el conteo de votos no resultaba seguro, según el dictamen del organismo.

Después de la falla, en el acuerdo IEEH/CG/320/2020, el organismo local dio vista al órgano interno de control e instruyó a la Dirección Ejecutiva Jurídica del IEEH para iniciar los procedimientos y denuncias correspondientes, respecto de la empresa.

Es algo delicado, que trasciende al funcionamiento y prestigio de esta institución (IEEH) y consecuentemente al personal que realiza de manera cotidiana los trabajos relativos a los procesos electorales. No sería adecuada que esta situación quede manchada por el mal desempeño, falta de profesionalismo y capacidad técnica e inclusive el posible actuar delictuoso de una empresa que en este caso es Megaweb".

A la solicitud para que el secretario ejecutivo, Uriel Lugo Huerta, solicite los avances y se presente un informe en la siguiente sesión ordinaria y extraordinaria se sumó la consejera Miriam Sarahi Pacheco Martínez.

PROCESO DE REMOCIÓN

Por las anomalías de la firma, que cobró del erario 6 millones 93 mil 874.40 pesos, el INE interpuso un procedimiento de oficio para la remoción contra los siete consejeros –tres de los cuales ya concluyeron su periodo en el consejo– porque no hubo simulacros exitosos.

Lee también en LSR Hidalgo: SAT cancela cuentas de 28 notarías públicas de Hidalgo

Este se encuentra en sustanciación, todavía no se resuelve o desecha ni ha sido remitido a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

EMPRESA OAXAQUEÑA

El proveedor tiene domicilio fiscal en el 316 avenida Heroico Colegio Militar, colonia Reforma, en la capital de Oaxaca, en un local que antes albergó una bonetería, publicó este medio el 13 de diciembre de 2020.

Además del desarrollo de software y licencias de software, la firma ofrece servicios de consultoría en computación, comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo, alquiler de equipo y mobiliario, así como edición de software, según una revisión realizada por La Silla Rota en el padrón de proveedores de Oaxaca.





sjl