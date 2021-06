Dejan corona fúnebre en vivienda de candidato de Morena

PACHUCA.- Con un mensaje que dice "pronto descanso Erik Carbajal", la madrugada de hoy fue colocada una corona fúnebre en la entrada de la casa del candidato de Morena a la presidencia municipal de Acaxochitlán.

Los hechos ocurrieron a las 03:56 horas de este día y fue captado a través de una cámara de video vigilancia de la calle, donde se observan a dos sujetos encapuchados corriendo y cargando la corona fúnebre que, en menos de 20 segundos, recargaron aun lado de la entrada del domicilio.

Al respecto, el aspirante del partido guinda Erik Carbajal Romo calificó la acción como un acto de intimidación y señaló directamente al candidato del PRI, Salvador Neri Sosa, así como a Eduardo L. de quien dijo "es su principal operador".

"No podemos permitir estos actos violentos en Acaxochitlán, no podemos permitir el miedo en nuestro pueblo. Responsabilizó directamente al candidato del PRI y a su principal operador político Eduardo L., sus actos no nos detienen nos dan más fuerzas y sus amenazas nos frenan", expresó en sus redes sociales.

Por estos actos, dijo que presentará una denuncia penal por estos actos; cabe señalar que este día concluyen las campañas electorales; los comicios de la elección extraordinaria en Acaxochitlán serán el próximo domingo 6 de junio.





