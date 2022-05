Defensores de animales exigen liberar a Batman, pitbull retenido hace 2 meses

Desde hace dos meses el can permanece retenido en instalaciones del Centro de Control Canino Metropolitano. (Foto: La Jauría de Balú)

PACHUCA.– Batman es un perro pitbull que fue capturado y trasladado al Centro de Control Canino Metropolitano el 24 de marzo, por presuntamente representar un riesgo para la población, desde hace dos meses está encerrado a pesar de que activistas cumplieron con los requisitos para su liberación; por ello, el próximo viernes habrá una manifestación.

De acuerdo con Alba Luisa Jiménez del Ángel, representante del colectivo de protección animal La Jauría de Balú, el personal de Control Canino no quiere dejar en libertad a Batman.

Al principio, dijo, les argumentaron que debían encontrar un lugar digno para el perro, pero con posterioridad les indicaron que se quedaría retenido porque estaban en curso algunas investigaciones que presuntamente involucran al pitbull.

"Primero no permitían la liberación que, porque no había un lugar, un espacio digno para él, ya se le consiguió, después que no tendría un manejo etológico, ya se le consiguió (...) después, porque había una carpeta de investigación en curso".

Asimismo, Jiménez del Ángel consideró que Batman está resguardado en un espacio de menos de un metro y medio, por lo que buscan rescatarlo.

"Batman fue una víctima, fue acusado de agresión sin ninguna prueba, está desde el 23 de marzo (...) Control Canino está teniendo a un perro en un espacio de menos de metro y medio cuadrados, que no se nos permite poder sacarlo, nos ponen trabas y trabas".

Para exigir la liberación, La Jauría de Balú está convocando a una manifestación pacífica el próximo viernes 27 de mayo a las 11:00 horas afuera del Centro de Control Canino Metropolitano localizado en La Calera.

sjl