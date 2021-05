Defensor Universitario de la UAEH reporta 118 denuncias; un año sin informe

PACHUCA.- Desde hace un año, el Defensor Universitario no emitió el informe de las quejas que recibió por parte del alumnado, profesorado y administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

El informe que corresponde al periodo marzo-abril del 2020 fue el último publicado por el órgano encargado de la defensa de los derechos humanos de la comunidad universitaria en la página web de la UAEH, momento en el que también se implementaron las clases en línea a causa de la pandemia por covid-19.

En la plataforma digital no detallan si no hubo quejas en el último años o si no han realizado los informes, sin embargo, la indiferencia de la defensoría ante las denuncias de hostigamiento fue una acusación que hicieron alumnas en la manifestación del pasado 14 de mayo.

Entre 2019 y el primer cuatrimestres de 2020, en total el Defensor Universitario recibió 118 denuncias.

Las integrantes de las colectivas Tetlachihui Machtiani y Escucha Icsa aseguraron que los casos de acoso y violencia por parte de los catedráticos se han presentado ante el Defensor de la UAEH, pero este órgano no da seguimiento a los casos y solicita a las víctimas pruebas para acreditar las acusaciones.

Por lo anterior, las manifestantes exhortaron al rector Adolfo Pontigo Loyola y a los defensores universitarios a atender y dar seguimiento a los casos, así como colocaron denuncias de acoso en las maxi letras en Ciudad del Conocimiento.

81 QUEJAS EN 2019

En el informe de enero-diciembre 2019 la defensoría informó la recepción de 81 quejas, de las cuales 66 fueron por ambiente tóxico, siete violaciones a la igualdad, cinco por hostigamiento sexual, dos de acoso escolar y un caso de hostigamiento laboral.

Las denuncias fueron presentadas por 56 mujeres y 25 hombres; entre las escuelas e institutos de la UAEH, sobresalió la comunidad del Icshu que interpuso 14 quejas, de Icsa fueron 13 y de Icbi 12.

Las 81 inconformidades derivaron en 78 mediaciones y tres recomendaciones (una de suspensión y dos pendientes de sanción).

12 QUEJAS EN ENERO-FEBRERO 2020

El Defensor Universitario emitió siete recomendaciones –una de suspensión, dos expulsiones, tres con sanción pendiente y un sobreseimiento- de las 12 quejas presentadas en el periodo enero-febrero 2020.

Del total, nueve mujeres y tres hombres fueron las víctimas de dos casos de hostigamiento sexual, seis de ambiente tóxico y cuatro casos de violación a la igualdad.

ÚLTIMO INFORME

De marzo a abril de 2020, 21 mujeres y 4 hombres interpusieron quejas ante el órgano de defensoría de la UAEH, lo que sumó 25 quejas en los últimos dos meses que se emitió el informe.

En dicho periodo predominaron las acusaciones de hostigamiento sexual, ya que se presentaron 10 quejas; también hubo ocho por ambiente toxico y una por ciberacoso, mientras que hubo dos casos de violación a la igualdad, dos de acoso escolar y dos de acoso sexual.

De las 25 quejas, 10 se resolvieron con mediación y el Defensor universitario emitió 15 recomendaciones (12 de suspensiones y 3 expulsiones).

Cabe recordar que la comunidad estudiantil, en su mayoría mujeres, se manifestaron en diferentes institutos y escuelas superiores de la Universidad Autónoma el 6 de marzo de 2020, con lo que visibilizaron casos de violencia que vivieron en la institución o por parte de integrantes de esta.

Lo anterior lo hicieron mediante tendederos de denuncias, donde las víctimas se acercaron a colocar sus historias anónimamente.

Este movimiento también alcanzó a la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP), a la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo (UICEH), el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 16 (CECyT Hidalgo) y el Centro Hidalguense de Estudios Superiores (Cenhies), en este último un catedrático dejó su cargo por una acusación de violencia contra alumnas.









