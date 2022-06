Debido a una operación, Simón Vargas no atendió a indígenas del Mezquital

PACHUCA.- Simón Vargas Aguilar, secretario de Gobierno de Hidalgo, no atendió a los manifestantes del Valle del Mezquital que bloquearon los accesos del Palacio de Gobierno y del Congreso de Hidalgo debido a que fue operado la semana pasada.

Lee también en LSR Hidalgo:¬† Habitantes del Valle del Mezquital exigen obras con bloqueo en Gobierno y Congreso

Así lo informó el diputado de Ixmiquilpan, Edgar Hernández Dañú, luego que este día, habitantes de su región, se manifestaran en Pachuca para exigir la liberación de 60 millones de pesos para atender 40 obras en cinco municipios.

"El secretario de gobierno no es que no nos quiera atender, sino que lo operaron el pasado miércoles (22 de junio) y hasta este jueves lo darán de alta. Sin embargo, nos dijo que el viernes nos recibirá... mientras, martes, miércoles y jueves, los comités y personal de obras públicas y de finanzas darán continuidad para la validación de los proyectos", informó el legislador, quien no dio más detalles sobre la salud de Vargas Aguilar.

Respecto a la reunión sostenida en Gobierno del Estado para atender la petición de los manifestantes de Ixmiquilpan, Santiago de Anaya, Chilcuautla, Cardonal y Nicolás Flores, en la zona del Valle del Mezquital, el diputado Edgar Hernández dijo que la mesa de diálogo fue atendida por subsecretarios.

COMPARECENCIAS

Respecto a la solicitud de que el Congreso de Hidalgo llame a comparecer a los titulares de las secretarías de Finanzas, Jessica Blancas Hidalgo, y de Obras Públicas, José Meneses Arrieta, a fin de que expliquen los motivos por el cual no se han liberado recursos para la atención de obras sociales en comunidades indígenas, el diputado pidió que ingresen un escrito de solicitud.

"Entiendo la molestia de los delegados y, respecto a esta solicitud de que llamemos a comparecer el secretario de Obras Públicas y la de Finanzas, ellos tienen que solicitarlo. Voy a platicar con los delegados, pues hay que hacerlo de manera escrita. Si ellos nos hacen la solicitud, tendremos que sesionar en comisiones", expresó.

Fueron alrededor de mil manifestantes que esta mañana bloquearon los accesos a las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Por esta razón, se obstaculizaron trámites gubernamentales y no se llevó acabo la sesión programada para este lunes a las 11:00 horas.

Los habitantes del Valle del Mezquital acusaron al gobierno estatal de olvidar la atención de obras en comunidades indígenas por privilegiar la construcción del bulevar La Providencia, Saucillo y San Fernando, en el municipio de Mineral de la Reforma.





sjl