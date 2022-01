"De que pega, pega fuerte"; reportan docentes reacciones de vacuna Moderna

PACHUCA.- Desde que inyectaron a Edgar con la vacuna de Moderna supo que sería una noche difícil, de inmediato sintió un fuerte dolor en el brazo, y leve dolor de cabeza cuando salió de las instalaciones del IPN. El gremio magisterial reportó reacciones después de la inoculación, como náuseas, dolor en el brazo y fiebre.

Ya pasaron más de 24 horas que me pusieron la vacuna y tengo 37.5 de temperatura, yo de verdad pensé que no me iba a pegar", explicó el entrevistado, al concluir el primer día de revacunación a trabajadores de educación de Hidalgo.

Para él las vacunas no son un problema, no les tiene miedo. Recordó que cuando le aplicaron la primera dosis, Cansino, sintió un poco de molestia en la zona de la inyección y luego un leve dolor de cabeza.

Te puede interesar Pacientes de Unidad Médica de Pachuca se quedan con tratamientos a medias

En esta ocasión todo aumentó, desde que salió de la sede de vacunación sintió cansancio, al paso de las horas, el cansancio se agudizó al grado de que no se levantó de cama.

La fase más intensa fue cuando anocheció, le subió la temperatura y presentó fuerte dolor de cabeza y escalofríos.

Fue de leve a muy fuerte, sí me dio suelo y le dije a mi esposa, me voy a dormir un rato, y cuando me desperté, ya sentí todo al mismo tiempo, la fiebre, las ganas de volver del estómago y el dolor de cabeza. Yo dije es que no es normal".

Aunque se preocupó por sus síntomas, no fue al doctor, ya la que la misma enfermera le dijo que podría sentir ese tipo de reacciones. Le recomendó tomar un ibuprofeno o paracetamol para aliviar los síntomas.

Fotografías de Sonia Rueda

A mí el ibuprofeno me acelera el corazón y la verdad el paracetamol ni me hace, me lo tomé, pero yo no sentí alivio, a eso de las dos de la mañana vino lo más fuerte, yo sentí que la cabeza me estallaba, y lo que más me dolía era el brazo, pero de verdad, ni para cobijarme, me dolía mucho".

Relató que durante la noche no pudo conciliar el sueño, casi al amanecer se dio una ducha y durmió unas horas pero el malestar siguió hasta después del mediodía. La temperatura y el cansancio no bajaron.

Lee también en LSR Hidalgo: Cifra récord: 613 contagios de covid-19 en un día en Hidalgo

Como él, sus compañeros padecieron por la noche, el síntoma más reportado fue dolor extremo del brazo, le siguen náuseas y malestar general. Las quejas de la reacción de la vacuna llenaron los mensajes de redes sociales.

¿PERO VALIÓ LA PENA LA VACUNA?

Sí, ahora esta se ve más en serio que la anterior, pero de que pega, pega fuerte".

Moderna tiene una efectividad de 94.1 por ciento, tiene un proceso de ARN mensajero, similar a la vacuna Pfizer. Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de Atención de Emergencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reiteró que la combinación de vacunas con dosis espaciadas ha demostrado buenos resultados de protección.

Lo más probable es que las personas que reciban la vacuna de Moderna después de recibir Cansino tendrán una molestia en el sitio donde se aplique la vacuna, malestar general, dolor de cabeza, un poco de fiebre que se controle fácilmente con paracetamol y cansancio los siguientes dos o tres días".





sjl