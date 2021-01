De pandillero y adicto, a consejero en barrios de Pachuca

Me eduqué como pude, la calle y la banda te enseñan cosas que no, en lo sexual, por ejemplo, me enseñaron a ser machista; en lo económico, que si yo no lo tenía, lo debía obtener como yo pudiera, aun asaltando o golpeando; en lo espiritual, que no existía Dios o una deidad superior y lo demás, era la ley del más fuerte".