De nuevo, no llega quincena a personal de salud; Benítez culpa al Insabi

PACHUCA.- Por segunda vez en el año, existen retrasos en el pago de nómina del personal de salud, en esta ocasión una de las trabajadoras hizo público que luego de que se regularizaran los pagos de la segunda quincena de enero, ahora falta la primera de febrero. El hecho fue confirmado por el secretario de Salud, Alejandro Efraín Benítez Herrera, quien aseguró que es el Insabi el que debe entregar los recursos.

La trabajadora aseguró que desde el inicio del año han sido retrasados los pago, dijo que en una mesa de negociación que hubo recientemente con la dependencia de los servicios de Salud, ésta institución se comprometió a entregar los pagos de forma regular.

En esta ocasión, los afectados son personal Regularizado, Formalizado y de Contrato Eventual, cuya nómina es financiada con recursos del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

La entrevistada dijo que fue notificada de que el adeudo es por el retraso es de recursos federales y no hay fecha tentativa de pago.

En plena pandemia, no hay insumos, no hay medicinas y ahora no hay salario".

La mujer aseguró que la afectación tiene repercusiones en las diferentes áreas de los hospitales, entre ellas, atención a la mujer, medicina general y algunas especialidades. Sumó que desde el año pasado han sido constantes las faltas de medicamentos e insumos para atender a la población.



Nosotros nos compramos nuestras cosas, ahora, no hay sueldo, pero seguimos trabajando".

Agregó que el paro de labores aún no está sobre la mesa, aunque en caso de extenderse por más días, sería una posibilidad.



Esta tarde, el secretario de salud, Alejandro Efraín Benítez Herrera, emitió un comunicado en el que dijo, el pago se realizará una vez que el estado y Servicios de Salud de Hidalgo reciban la ministración de recursos por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que se encuentran en anexo IV.

Lee también en LSR Hidalgo: Tras 2 años, Mari conoció su escuela, pide "que no tengan miedo de ir a clases"

"Se espera que el día de hoy se reciba la transferencia de recursos y poder realizar la dispersión de forma inmediata; conocedores de la molestia que genera esta situación por la falta de pago del trabajo devengado durante la quincena, los Servicios de Salud de Hidalgo han y continuarán realizando los procedimientos y gestiones necesarias para la obtención de los recursos de forma oportuna que garanticen el pago de la nómina" señaló el comunicado.

sjl