De noche, convierten colonias de Pachuca en tiraderos

PACHUCA. - Aunque no existe servicio para la recolección de basura nocturno, excepto en la zona centro, en las colonias de la capital los vecinos insisten en tirar sus bolsas de basura en esquinas y puntos específicos para que sean recogidas hasta 12 horas después por los servicios de limpia.

En un recorrido realizado por La Silla Rota Hidalgo se constataron sitios donde la gente deja sus desechos en Santa Julia, principalmente en la avenida Ferrocarril Central y en su cruce con G Bonfil.

También se localizaron en la avenida del Palmar, en la localidad del mismo nombre, donde convergen departamentos y negocios, pues los comerciantes ambulantes son de las principales causas del amontonamiento.

Hacia la zona centro, en calles como Abasolo o Guzmán Mayer fue posible localizar bolsas de basura nocturnas, incluso con la presencia de pepenadores en uno de los casos y en otro ya no había bolsas, sólo desperdicio regado por los canes.

Cabe recordar que en el centro de la ciudad los negocios dejan sus depósitos por la noche para que durante la madrugada el camión recolector pase por ellos, pero en el resto de las colonias no ocurre así.

La avenida Fernández de Lizardi es otro ejemplo de zonas donde los residuos sólidos urbanos comienzan a acumularse en las calles, a escasos metros de las oficinas de Servicios Municipales de Pachuca.

Durante el recorrido en C. Doria, no se detectó la presencia de bolsas, sin embargo, colonos señalaron que es común en algunos días observar las montañas de desechos, además de que, si no dejan por lo menos cinco o 10 pesos, los trabajadores de limpia no se la llevan.

Cabe recordar que antes de concluir, el gobierno de Yolanda Tellería y los regidores integrantes de la Asamblea municipal avalaron un contrato con Tandem Ride S de RL de CV, hasta el 5 de septiembre de este año.

La firma cobra 472.15 pesos por tonelada que sea depositada. El convenio menciona que deberán prestar servicios 25 unidades, cada una con GPS y distribuidos en las rutas establecidas por el municipio.

(Fotos: Oliver García)

jgp