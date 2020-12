De limpiaparabrisas, Héctor busca sacar adelante a su familia

Aquí yo llego entre nueve y diez de la mañana. Dependiendo cómo esté la movida, me voy como a las ocho o hasta las 10 de la noche. Aunque a veces se está mucho tiempo tratando de limpiar los carros, no todos te dan propina. Lo máximo que he logrado juntar en un día fueron 400 pesos, ese día sí que me fue bien, pero hay otros donde de plano nos vamos con menos de 100 pesos".