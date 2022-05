"De la basura viven muchas personas": Fernando, recolector

MINERAL DE LA REFORMA.- Mientras seis alcaldías de la Zona Metropolitana de Pachuca cedieron su facultad a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) para que opere el servicio de disposición de los residuos sólidos por dos décadas, choferes, pepenadores y ejidatarios aún desconocen lo que ocurrirá con sus fuentes de empleo, como Fernando Mancera, quien lleva 25 años laborando en un camión recolector privado en Mineral de la Reforma, donde 500 personas viven de esta actividad.

En Pachuca, es un problema porque la dejan en la esquina, y olvídalo, el perro, la gente que ya anda pepenando, dejan todo el tiradero ahí. Aquí en Mineral de la Reforma es más limpio porque la gente saca su basura cuando tocan la campana. Como puede pasar el municipio en la mañana, como podemos pasar en la tarde nosotros. Aquí en Mineral no hay basura en las calles".

Los desechos recolectados son llevados al relleno sanitario El Huixmí, en la capital del estado. Por cada vez que se deposita, se pagan 350 pesos al ayuntamiento. Normalmente laboran en las tardes para recoger los desechos que no se entregan al servicio de la presidencia municipal, con horario matutino, en especial de los negocios.

Yo recorro tres colonias, ese camión tiene permiso en tres lugares, Chacón, Saucillo y San Fernando; hay 52 permisos. Son como 10 personas por cada camioneta, pero hay camionetas que tienen dos, si le contaras el chalán que tienen. entonces si son un buen. Es que aquí es mucho más grande, lo doble de Pachuca", señala.

La ciudadanía, dice, entrega aparte las botellas y las jeringas, lo que facilita el traslado de los residuos, aunque todavía no existe una cultura del reciclaje y separación, que alguna vez se intentó implementar –como en la Ciudad de México, donde no se la llevan si no está separada–, pero los habitantes no están acostumbrados a ese trabajo.

"No tenemos horario, podemos entrar a las 10, a las 11, a la 1, hacemos seis horas, pero el caso es que le echemos ganas al trabajo, no es el horario, sino que, si levantamos rápido, de volada terminamos, pero si le echamos concha, terminamos bien tarde. Nosotros llegamos al Huixmí, descargamos y nos venimos, lo que se escogió se escogió en el camino."

Oficialmente, dijo, no se han informado los cambios que tendrá el servicio que quedará en manos del gobierno del estado y que, según las sesiones de cabildo y dos convenios obtenidos, incluye que una empresa se encargue de la actividad, con la vigilancia del Poder Ejecutivo por 20 años.

El 23 de marzo, la mayoría de asambleístas avalaron que el alcalde Israel Félix Soto suscriba el acuerdo de colaboración para que el estado preste el servicio de "tratamiento y disposición final de la basura", por lo que la recolección seguiría siendo responsabilidad del ayuntamiento de Mineral de la Reforma.

"Ahora que se está haciendo este servicio por medio del estado, conlleva a tener ciertas mejoras, ya que nosotros dependíamos de ejidatarios, a los cuales estábamos a merced, si nos mandaban a un turno o en otro y a veces por eso también teníamos ese tan lamentable retraso en las rutas de recolección", señaló el alcalde en la sesión de cabildo.

El regidor Jahir García Reyes mencionó ante el colegiado que no habrá relleno en la localidad San José Palacios, en las inmediaciones con Epazoyucan, como en un principio se planteó, sino "en otro lugar", pero ese tema todavía no sería abordado, pues se votó la autorización para que la administración estatal firme el contrato para la zona metropolitana.

PACHUCA: TAMBIÉN LICITARÁN LA RECOLECCIÓN

El 2 de marzo, por mayoría, el cabildo de Pachuca aprobó ceder al gobierno de Hidalgo la facultad de "prestar el servicio de limpia, recolección selectiva, traslado, tratamiento, valorización y disposición final de residuos sólidos urbanos".

Con ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnath) lanzará una licitación para la disposición final de los residuos y, en el caso de la capital, también para la recolección, que actualmente están a cargo de las empresas Tecnosilicatos de México SA de CV y Tándem Ride S de RL de CV.

Según el convenio, Semarnath vigilará el correcto funcionamiento del servicio y procurará que el municipio reciba un beneficio con la generación de energía eléctrica, a partir del confinamiento de los desechos.

El tercero en cuestión, es decir, la empresa que obtenga la concesión, se convertirá en el patrón de los empleados relacionados con los servicios de "limpia, recolección selectiva, traslado, tratamiento, valorización y disposición final" de los residuos sólidos, por lo que se compromete a deslindar al ayuntamiento de Pachuca y a la Semarnath de cualquier compromiso, en caso de que alguna autoridad jurisdiccional les requiera.

Al respecto, Percy Espinosa Bustamante, líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio Pachuca (SUTSMP), consideró que los 180 empleados de la alcaldía asignados al área de limpias continuarán realizando el barrido; de lo contrario, serían reubicados a otras áreas.

Durante la sesión de cabildo, la regidora priista Bernarda Zavala Hernández pidió un análisis más amplio y cuestionó lo que ocurrirá con más de 300 hombres y mujeres que se desempeñan en el relleno sanitario como recicladores.

La alcaldía capitalina justificó la decisión, ya que las dos licitaciones previas para la disposición de residuos (MPS-CCSPM-CPN-01-2021), emitidas en diciembre para el tratamiento de 8 mil toneladas mensuales, fueron declaradas desiertas, por lo que la figura de adjudicación fue descartada.

Sin especificar los montos, señala que el pago por tonelada se actualizará con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor; además, el municipio se compromete a presupuestar recursos desde el ejercicio fiscal 2022 y subsecuentes, con la debida actualización. El dinero será descontado directamente por la Secretaría de Finanzas de las transferencias de la federación.

En caso de que el ayuntamiento decida rescindir el convenio con el gobierno del estado, podrá asumir nuevamente la facultad para prestar los servicios, pero mediante el tercero que haya ganado la licitación.

HAY ESPACIO EN EL HUIXMÍ

Román Ortega Téllez, comisariado ejidal del Huixmí, mencionó que no había información sobre el procedimiento, pero sostuvo que los trabajados con Tecnosilicatos se realizan "en orden" y en cumplimiento a las condiciones contractuales. Además, está en proceso el saneamiento del relleno.

Hay mucho espacio aquí y es la mejor opción, hay estudios que señalan que solo existen dos sitios aptos para tirar, aquí y en Huejutla, donde no hay mantos acuíferos, donde no corre agua. Por la distancia es mejor aquí."

De acuerdo con el ejidatario, la zona otorga trabajo a 5 mil personas, entre pepenadores y dueños de los predios que obtienen recurso. La zona cuenta con 60 hectáreas impactadas que pueden ser utilizadas para la disposición final.

Los recicladores, por su parte, obtuvieron algunos beneficios a la llegada de Tecnosilicatos, como un reglamento que impide fumar y garantiza el respeto entre los compañeros.

Asimismo, durante la pandemia se otorgaron herramientas como cascos, cubrebocas o lentes. Mejorar los aditamentos de protección sería uno de las necesidades, en caso de que cambien de patrón, según datos proporcionados por Alfredo González Díaz, representante de los pepenadores.

La firma Pontones & Ledesma S. C. lleva a cabo la rehabilitación del sitio, luego de que ganó los concursos EA-913003989-N024-2022 y EA-913003989-N050-2022 para el estudio y saneamiento del relleno sanitario con costo al erario estatal por 1.4 y 57.6 millones de pesos.

EPAZOYUCAN TENDRÁ CENTRO DE TRANSFERENCIA

EL 27 de abril, el cabildo de Epazoyucan autorizó la celebración del convenio con la administración estatal para que éste preste el servicio de "tratamiento y disposición" de residuos del municipio.

La regidora María Ángela Delgadillo Ugalde informó que se requerirá la disposición de un predio en el municipio para que sirva como centro de transferencia, donde se separe la basura antes de que sea trasladada al relleno sanitario, lo que involucrará un vehículo especial.

Este medio obtuvo información sobre las autorizaciones de seis demarcaciones, pero en la sesión de Epazoyucan los asambleístas mencionaron que serán 13 los que participarán en el relleno metropolitano.

CONSULTA CON RECOLECTORES DE ZAPOTLÁN

En Zapotlán de Juárez, se aprobó el convenio el 26 de enero. Durante la exposición de motivos en la sesión pública, el secretario general, Alejandro Espitia, informó que a quienes trabajan en camiones recolectores privados se les expuso el alcance de la concesión que otorgará el gobierno de Hidalgo.

Estuvieron de acuerdo, siempre y cuando se les sigan respetando los precios de 380 pesos por camioneta de 3 ½ toneladas y de 650 pesos por camión Revolt. Dichos pagos serán realizados a través de nuestros recolectores, hasta en tanto nos e haga una modificación al Presupuesto de Egresos, ya que el municipio no cuenta con un presupuesto asignado para ese rubro", señaló.

INFORME SEMESTRAL PARA TLAXIACA

La Silla Rota Hidalgo obtuvo el convenio suscrito por la asamblea de San Agustín Tlaxiaca, el cual permitirá que la Semarnath contrate a un tercero sólo para el tratamiento y destino final de la basura, pero no la recolección.

Las condiciones son similares a Pachuca, en el caso de la presupuestación de recursos y la retención de los mismos de los fondos federales. Menciona que el organismo de medio ambiente estará obligado a rendir un informe semestral sobre el funcionamiento del servicio.

En promedio, la demarcación produce 16 mil kilos de residuo sólidos al día, según el Plan Municipal de Desarrollo.

SE OPUSIERON POR COSTOS Y TEMPORALIDAD

La regidora María Ángela Delgadillo Ugalde no aprobó el dictamen en Epazoyucan porque no se les presentó el contrato que firmará la Semarnath con la empresa responsable de la disposición, además de que consideró necesario primero conocer el estatus físico, jurídico, administrativo y financiero del relleno sanitario.

Requirió el porcentaje de ocupación, capacidad, avances en los trabajos de la compactación de las celdas, maquinaria, manejo de lixiviados y gas, número de toneladas que ingresan al día, el impacto ambiental, especificar si existen procesos iniciados por la Semarnath contra el relleno –abiertos o concluidos–, gasto de operación y mantenimiento, costo por tonelada, así como la inversión por parte del municipio.

No tenemos la suficiencia presupuestal para hacernos cargo de la disposición de los residuos y aceptamos la ayuda del gobierno del estado, hasta ahí estamos bien, sin embargo, cada uno de los entes es autónomo y no podemos eximirnos de nuestra responsabilidad, necesitamos analizar si tenemos el recurso para operar el centro de transferencia", explicó.

Las ediles Diana Paola Islas Álvarez y Verónica Jiménez Islas se abstuvieron porque no se dieron a conocer los pormenores del convenio.

En Pachuca, votaron en contra Liliana Mera Curiel, Bernarda Zavala Hernández, Netzery López Soria y Ricardo Islas Salinas. La primera consideró que los montos que erogará el municipio al año no eran claros.

En Mineral de la Reforma, el síndico Germán Montealegre Salvador se abstuvo y se pronunció en contra Hilda Miranda Miranda, ya que, dijo, se comprometen recursos públicos más allá de la actual administración, que concluye en 2024.

Sin embargo, el asambleísta Luis Baños Gómez sostuvo que sólo se avaló el inicio del procedimiento y que, de acuerdo con la normativa, el contrato para la concesión deberá ser sometido a consideración del Cabildo.

Nadia Flores Meléndez sufragó en abstención en Zapotlán de Juárez porque se contraen responsabilidades que sobrepasan la temporalidad del actual periodo de gobierno. Lorena Gómez Pineda también se abstuvo.

JUICIOS EN ZEMPOALA

Los regidores Armando Ruiz Bustillos, María Guadalupe Baños Escobedo y Reyna López Ruiz presentaron los juicios 67, 69 y 70 ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) por considerar que su derecho al ejercicio del cargo fue violado porque en la sesión del 12 de abril se aprobó al alcalde Jesús Hernández Juárez suscribir el convenio para el tratamiento y disposición de los residuos.

Sin embargo, este no había sido entregado previamente a los ediles, aunque después la Secretaría General se los hizo llegar y el asunto fue desechado, dice la sentencia.

No están disponibles las actas de Cabildo ni la sesión en la que fue avalada por mayoría la propuesta enviada por la Semarnath. Tampoco las del ayuntamiento de San Agustín Tlaxiaca.





