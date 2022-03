De hasta 144 mil pesos, multas a funcionarios de Hidalgo que sean opacos

PACHUCA.– 153 servidores públicos de Hidalgo amonestados por incumplir con sus obligaciones en materia de transparencia podrían recibir una multa de 14 mil 433 y hasta 144 mil 330 pesos, esto derivado de la firma de convenio que avaló el ITAIH con la Secretaría de Finanzas estatal.

En entrevista Myrna Rocío Moncada Mahuem, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de Hidalgo (ITAIH), detalló que el organismo autónomo emitió 153 amonestaciones públicas en su plataforma oficial de internet al cierre de febrero de 2022.

Dichas sanciones previstas en la ley estatal podrían elevarse a multas previo a un procedimiento económico coactivo, ya que así lo avaló por unanimidad el Consejo General como parte del convenio con Finanzas.

Moncada Mahuem precisó que la multa contempla de 150 a mil 1500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, lo que se traduciría entre 14 mil 433 y 144 mil 330 pesos, toda vez que el importe de UMA para el año 2022 es de 96.22 pesos.

Asimismo, detalló que el dinero no será pagado con recursos de las dependencias o ayuntamientos, sino con dinero del servidor público que no proporcionó información, que omitió cargar datos a la Plataforma Nacional de Transparencia en los tiempos legales; o bien, que no contestó en tiempo y forma un recurso de revisión.

"La multa no puede ser pagada con recurso público, sino que viene del patrimonio del servidor que no acató algún mandato del Instituto de Transparencia".

Al representante del ITAIH aclaró que previo a la multa hay plazos en los que la ley permite a las personas señaladas ponerse al corriente con sus obligaciones antes de llevar a la sanción económica.

Es decir, se continuarán con las amonestaciones públicas contra los funcionarios omisos, en caso de reincidencia, la exhibición se extiende al superior jerárquico y si con ello todavía incumple, se hace efectiva la multa al servidor que no cumplió desde el inicio.

