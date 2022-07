¿De cuánto es la deuda que dejará Fayad a Menchaca?

PACHUCA.- El titular del Poder Ejecutivo, Omar Fayad Meneses, informó que en próximos días sostendrá una reunión con el gobernador electo, Julio Menchaca Salazar, para hablar sobre la inseguridad que se ha registrado en la entidad y dijo que entregará la entidad con una deuda pública de 4 mil 500 millones de pesos más pasivos al ISSSTE.

El mandatario aseveró que hasta el último día de su administración habrá "cero impunidad", por lo que continúan las investigaciones en todos los casos.

"Hemos tenido hechos muy sonados, como el caso del mercado, se están atendiendo todas, yo le he dicho al equipo... que no vayan a permitir que las cosas se salgan de control, la delincuencia siempre aprovecha los cambios democráticos para meterse como la humedad, tenemos que estar conscientes de ello", refirió.

Asimismo, detalló que el trabajo coordinado entre el gobierno entrante y saliente permitirá que haya continuidad en materia de seguridad.

Lee también en LSR Hidalgo: Arrecia la guerra por el agua en zona metropolita de Pachuca

"Para que la delincuencia no sienta que va a ser aquí caldo fértil de cultivo el cambio y que los van a agarrar atolondrados y por eso se van a meter, no lo vamos a permitir y nosotros vamos a trabajar del brazo del gobierno electo, no solo a su entrega sino después de ella, en lo que nos pida para que esto no suceda".

En ese sentido, puntualizó que hasta el 5 de septiembre harán un frente común para estar enterados de lo que sucede y poder tomar las mejores decisiones que impidan que el tema de seguridad "se descomponga".

VOY A ESPERAR EL JUICIO DE LA HISTORIA: FAYAD

Durante la entrega de nombramientos de Pueblos con Sabor a 21 municipios de estado, el gobernador del estado aseveró que entregará el gobierno con números positivos.

Explicó que cuando asumió la titularidad del Ejecutivo estatal recibió una deuda pública de 5 mil 700 millones de pesos, pero al cierre de su administración estará en 4 mil 500.

Además, comentó que heredó una deuda con proveedores de 9 mil 500 millones y de mil 900 con el ISSSTE, este último, aseguró, debido a la "corrupción" que se detectó en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH).

No obstante, reconoció que dicho pasivo incrementó a 3 mil millones que, si lo pide el gobierno electo, podría liquidar antes de que concluya su gestión, pues aún se tiene la reserva territorial que sería destinada para el aeropuerto.

"Tenemos la reserva territorial necesaria para pagarle al ISSSTE, ya sea que se pague con eso, se venda o se negocie con la federación el pasivo. Estamos procurando entregar en ceros esos pasivos al gobierno entrante", refirió.





sjl