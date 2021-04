De 39 alcaldías, solo cinco destinaron barandillas para hombres y mujeres

El resto de las ayuntamientos no respondió a la solicitud de información. (Foto: Collage)

PACHUCA.- El pasado 12 de febrero, la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) recomendó a 39 ayuntamientos habilitar espacios en sus barandillas para separar a hombres y mujeres; sin embargo, solo cinco municipios reportaron que atendieron este punto.

En respuesta a una solicitud de información, el organismo autónomo indicó que con base en el informe especial sobre Sistema Penitenciario y Barandilla 2020, las áreas de retención primaria de 39 municipios carecen de separación entre hombres y mujeres.

A raíz de dichos resultados y otras vulneraciones a los derechos de una estancia digna, protección de la integridad física y psicológica, así como legalidad y seguridad jurídica, la CDHEH emitió el 12 de febrero de 2021 una recomendación general a los 84 ayuntamientos de Hidalgo para que sus barandillas cumplieran con las condiciones mínimas de retención para proteger la dignidad de las personas.

Sin embargo, solo Atitalaquia, Atlapexco, El Arenal, Huasca de Ocampo y Metepec, reportaron que ya realizan la separación de hombres y mujeres detenidos que cometieron faltas administrativas, también señalaron que tienen proyectos en desarrollo para implementar celdas.

SOLO 13% REPORTÓ AVANCES

La CDHEH especifica en su informe que los espacios para personas con faltas administrativas deben contar con estándares mínimos de infraestructura, equipamiento e higiene para garantizar los derechos; no obstante, encontró que en 39 municipios las barandillas son exclusivas para hombres y en caso de que exista alguna mujer detenida, improvisan en pasillos u oficinas de las comandancias o espacios de seguridad pública.

A casi dos meses de las observaciones, LSR contactó a los 39 ayuntamientos involucrados; un 13 por ciento indicó que ya realizan separación entre hombres y mujeres; el 5 por ciento enunció que el asunto ya está en revisión.

20 por ciento informó que desconocían si se había cumplido el punto recomendatorio de la CDHEH; el 18 por ciento no otorgó ningún dato respecto al tema y en el 44 por ciento de los ayuntamientos restantes no atendieron el llamado o no fue posible el contacto.

En el caso específico de Atitalaquia, Abimael Trejo Molina, subdirector de Seguridad Pública municipal, informó que actualmente las mujeres detenidas son custodiadas por una oficial del mismo género y en caso de que existan hombres en las barandillas, es apartada y remitida a otra área, toda vez que la dependencia está en proceso de remodelación de sus instalaciones para implementar un área confinada.

Mientras que la titular de la Secretaría General de Atlapexco, Cándida Solís Ontiveros, indicó que el ayuntamiento solo cuenta con dos celdas, las cuales dijo serán rotuladas para especificar que una es de hombres y otra de mujeres. En ambos casos, dijo que se designa personal para la custodia de los detenidos, mientras que solo una de las dos áreas es vigilada mediante una cámara.

En el municipio de Metepec, Yair Hernández Guzmán, representante de la Secretaría de Seguridad, argumentó que desde diciembre de 2020 no hay retención de mujeres y que la barandilla es utilizada en su mayoría por hombres; sin embargo, agregó que hay un proyecto –sin precisar costos ni fechas de ejecución- para realizar la separación de las personas que infringieron alguna norma.

En el Arenal, el departamento de comunicación social señaló que ya se realiza la diferenciación que indicó la CDHEH sin otorgar mayor información al respecto, mientras que el ayuntamiento de Huasca de Ocampo reportó que cuenta con un separo para hombre y otro para mujer, cada uno con capacidad de dos personas y se encuentran al interior de la presidencia municipal.

En Tlahuelilpan y Tlanchinol, las áreas de prensa respondieron que el asunto estaba en revisión.

AYUNTAMIENTOS SIN RESPUESTA

Los ocho municipios que señalaron que desconocían el caso pero que lo revisarían y con posterioridad notificarían los datos hallados son: Chapantongo, Francisco I, Madero, Mineral del Monte, Mixquiahuala, San Agustín Metztitlán, San Felipe Orizatlán, Tasquillo y Tepeapulco.

Mientras que en las alcaldías de Ajacuba, Chapulhuacán, Metztitlán, Tepetitlán, Tizayuca, Zempoala y Zimapán, indicaron que no estaban los servidores públicos que dieran respuesta respecto a la recomendación de la CDHEH; o bien, proporcionaron el contacto de quienes podría brindar información, aunque estos tampoco contestaron.

Finalmente, en 17 ayuntamientos no fue posible establecer contacto, siendo estos: Actopan, Eloxochitlán, Huazalingo, Jacala, La Misión, Mineral del Chico, Omitlán, Pacula, San Bartolo, Santiago de Anaya, Tenango de Doria, Tezontepec, Tlaxcoapan, Tula, Xochiatipan, Yahualica y Zacualtipán.





