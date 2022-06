Daniel Ludlow pide renuncia de dirigencia del PAN y desata pelea con Irma Chávez

PACHUCA.- Tras la derrota que sufrió el Partido Acción Nacional (PAN) en Hidalgo, al ir en alianza con PRI y PRD, la militancia de Hidalgo se confrontó en redes sociales, unos piden la renuncia de la dirigente estatal, Claudia Lilia Luna Islas, otros la respaldan.

"Si tienen tantita vergüenza renuncien. En Hidalgo debe renunciar al Comité Directivo Estatal del PAN Claudia Lilia y todo el grupo de Asael Hernández, quienes sólo han hecho del partido su herramienta de beneficios personales y hoy está a punto de perder su registro estatal", expresó Daniel Ludlow Kuri, exdiputado federal albiazul.

De acuerdo con los resultados de la elección, el PAN aportó a la coalición Va por Hidalgo únicamente 57 mil 569 votos, equivalentes al 5.42 por ciento de los sufragios emitidos el pasado 5 de junio.

La controvertida declaración en redes sociales, de Daniel Ludlow, quien además es esposo de la expresidenta de Pachuca Yolanda Tellería Beltrán, originó una serie de reacciones de otros panistas como Irma Beatriz Chávez Ríos, exdiputada local y actual asesora de los legisladores del PAN en el Congreso local.

"No seas cínico Daniel, ¿ya se te olvidó por qué perdimos la elección municipal en Pachuca?, ¿ya se te olvidó que funcionarios están inhabilitados? Yo lo tengo muy clarito. Espero que tu enlace en la campaña de Morena te sirva de algo", le expresó.

Tras el comentario, el panista se defendió acusando "fuego amigo" durante la administración de la alcaldesa de Pachuca y refutó el presunto vínculo con el partido ganador de la elección de gobernador.

"Claro que no. Por todos ustedes que se dedicaron a golpear a la administración municipal, lo hicieron muy bien. Y no tengo ningún enlace en ningún lado y, bueno, entiendo que el líder suelta a sus canes porque si no pierden su hueso. Hay que cuidarlo", dijo Daniel Ludlow.

La declaración de Daniel Ludlow avivó la discusión, luego que la asesora de los diputados locales del PAN le conmiserara diciéndole "pobrecito" y le pidió una explicación de las personas inhabilitadas durante la administración de Tellería Beltrán; incluso, sacó a colación el restaurante que tienen en la Zona Platinum de la Plaza Galerías.

"Si quieres te recuerdo los nombres porque la memoria te falla y el de tu enlace en la campaña de Morena también. Por cierto, ¿qué pasó con tu taller en Ramírez Ulloa (calle)? ¿Termina la administración panista y el negocio también?, tu hubieras querido ser líder del PAN, pero no tienes con qué. ¿Tú hablas de hueso? Por favor. ¡Escupiendo para arriba!", dijo.

SE SUMAN VOCES A LA DISCUSIÓN

Fernando Hidalgo Vergara, vocero de los diputados del PRI en el Congreso de Hidalgo, entró a la discusión de los panistas, pidiendo a Irma Chávez "no desgastarse, sobre todo con alguien que brincó de un patio a otro, como vulgar chapulín, para seguir ladrando y comiendo".

El fin de la discusión la hizo el propio panista, quien calificó las declaraciones de su copartidaria como "verdaderas sarta de tonterías" añadiendo que no perderá su tiempo hablando con ella.

"Todavía te queda un tiempo para lamer tu hueso. Y, por cierto, ¿te acuerdas cuando te di la oportunidad de trabajar para que comieras en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)? Y por cierto en seguida mordiste la mano que te dio de comer. Nada raro en ti. Él hambre es canija. Explotadora del partido del que siempre has vivido. Pero si tienes tele ahí te ves", le expresó.

Del restaurante, le dijo "muy bien. Gracias a Dios. Y no es mi primer negocio. He trabajado desde hace muchos años. Yo sí trabajo no vivo del partido y me vuelvo perro de nadie. Pero para que te doy más explicaciones, no las mereces. Disfruta tu hueso mientras lo tengan. Pronto se les va a acabar o mejor dicho se lo están acabando ustedes mismos. Bye. Guau guau".

sjl