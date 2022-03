Dan comida envenenada a dos canes que eran cuidados por vecinos de Pachuca

PACHUCA.- Envenenaron a dos perritos que eran cuidados por vecinos del fraccionamiento Infonavit Venta Prieta, los vecinos atribuyen la acción a dos mujeres, quienes la noche del pasado martes dejaron bolsas con alimento envenenado.

A escasos 30 minutos del anuncio que hizo el gobernador Omar Fayad Meneses, quien instruyó a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) la creación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Animales, debido a que en las últimas semanas se han registrado al menos 10 casos de crueldad animal a lo largo del territorio estatal.

A través de sus redes sociales, Naomy, vecina de la colonia, denunció a un par de mujeres, quienes presuntamente tiraron una bolsa de basura frente a su casa, donde ella y otros habitantes improvisaron casas para los perros callejeros.

Una vez más descubro que la humanidad está muy jodida. A fuera de mi casa envenenaron a mi perrito (Coffee) estas personas. Son vecinas que aún no son capaces de entender la irracionalidad de un can y, nosotros, siendo seres pensantes no tenemos actitudes correctas, menos un animalito que no tiene la capacidad de pensar, y por una mínima actitud errónea suya los castigan quitándoles la vida", expresó.

En videos de cámaras de seguridad que compartió Naomy (a las 19:57 horas del pasado miércoles) se observa a dos mujeres caminado sobre la calle del fraccionamiento y es seguida por un perrito.

Una de ellas deja una bolsa de basura cerca de las casas improvisadas de los lomitos. Uno de ellos, coffee, se levanta para abalanzarse a comer el alimento que había en la bolsa de plástico.

"Ellos también tienen derecho a la vida y al respeto. Exigimos que el Ministerio Público valide nuestros videos como prueba suficiente y les den una sanción a estas mujeres", expresó la joven.

COFFEE, ADOPTADO POR VECINOS

Naomy aclaró a las personas, "por si se preguntan por qué mi mascota estaba en la calle", dijo que el perrito originalmente era callejero "pero era nuestro porque nosotros lo alimentábamos, le dábamos atención médica, agua y un lugar donde dormir".

Debido a que no podía meterlo a la casa, ya que son espacios pequeños y además tiene más mascotas adoptadas, fue que con ayuda de otros vecinos construyó, con materiales reciclados, casas para perros las cuales colocaron frente a sus viviendas.

Lee también en LSR Hidalgo: Bronco, otro caso de maltrato animal; delito de hasta dos años en prisión





"Tenemos bastantes mascotas adoptadas y rescatadas de la calle dentro de casa. Si metemos más a nuestro hogar ya no sería óptimo ni para nosotros, ni para los animales, también intentamos buscarle un buen hogar, pero nadie quiere adoptar a perritos callejeros, por eso tratamos de darles una vida más digna de la que tenían aún que sea afuera de nuestra casa", indicó.

GOBERNADOR, INDIGNADO

El pasado miércoles a las 19:28 horas, el gobernador Omar Fayad informó la solicitud a la PGJH para que instale la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Animales.

He solicitado a la @PGJE_Hidalgo que se instale la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Animales. — Omar Fayad (@omarfayad) March 3, 2022

Esto con la finalidad de contar con agentes del Ministerio Público, peritos y policías de investigación, que brinden atención especializada a este tipo de delitos y dicten las medidas pertinentes para salvaguardar la integridad de los animales.

"Esta acción se deriva del aumento en la incidencia delictiva en maltrato animal, y considerando la lucha que han encabezado asociaciones y colectivos en favor de los derechos de los animales", expresó el mandatario quien invitó a la población a denunciar cualquier casi a través de la Proespa, al 911 o al número 089.

Hace una semana, en la colonia Lomas del Paraíso, Tulancingo, se denunció el envenenamiento de seis perritas callejeras que eran cuidadas por vecinos.

Mi corazón está triste y se siente impotente ante la crueldad y frialdad de los asesinos" expresó una ciudadana.

De igual forma, por estos hechos, el alcalde de Tulancingo, Jorge Márquez Alvarado, ordenó una investigación para dar con los responsables.

Otro caso reciente de maltrato animal ocurrió el pasado 24 de febrero, en el fraccionamiento Bosques del Peñar, Pachuca, donde una persona baleó a la perrita Leia, suceso que también condenó el gobernador de Hidalgo.

Fotografías de cortesía





sjl