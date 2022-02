Da Seguridad Hidalgo bajón a criminales: seis autos asegurados

PACHUCA.- En distintas acciones de prevención y combate al delito, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) logró la captura de dos personas en posesión de armas de fuego y el aseguramiento de seis vehículos con reporte de robo en varios municipios: Jacala, Chapulhuacán, Nopala y Chapantongo.

En primer lugar, policías estatales intervinieron a un hombre identificado como A.G.M.M. en la colonia El Calvario de Jacala, a quien le fue detectada una pistola calibre .380, la cual estaba abastecida con dos cartuchos útiles, así como un Chevrolet Aveo azul con placas de la entidad.

En tanto, sobre la carretera estatal Pisaflores-Chalahuitito, a la altura de la localidad La Gargantilla, quedó asegurado F.C.L. de 50 años, igualmente portaba un arma de fuego calibre .22 con cinco cartuchos útiles. Ambos individuos fueron consignados ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Mientras que resultado de un operativo especial en Nopala y Chapantongo, seis vehículos con reporte de robo fueron recuperados por oficiales estatales, mismos que quedaron a disposición de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo para los trámites legales correspondientes.

Las unidades son: dos motocicletas negras; además de cuatro camionetas: Chevrolet pick up blanca, Ford pick up guinda, Ford pick up azul y otra Ford de 3.5 toneladas con redilas negra. Finamente, la SSPH reiteró el llamado a la denuncia al 911 de emergencias o 089 para denuncia anónima.

cem