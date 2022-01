¡Cuidado! Siguen fraudes en grupos de venta; le roban cámara con depósito falso

PACHUCA.– A través de Facebook, Dafne Munguía puso en venta una cámara por 11 mil 500 pesos, artículo que entregó porque el comprador realizó tres depósitos que nunca se reflejaron en la cuenta bancaria de la vendedora.

El caso de Dafne se suma a dos fraudes similares registrados en Hidalgo y la Ciudad de México por una persona que se identifica con credenciales a nombre de Ricardo Jair Cruz Miranda.

En entrevista con LSR Hidalgo, la diseñadora y fotógrafa Dafne Munguía relató que el pasado 15 de enero ofertó su Canon EOS 70D en Marketplace, para invertir el dinero y comprar un equipo más actual.

Tras la publicación recibió respuestas de cuatro personas que le solicitaron características del producto, entre ellas Ricardo, quien le pidió que ya no promocionara la cámara porque la quería como regalo para su esposa.

El comprador le realizó tres presuntos depósitos: dos de cinco mil pesos y uno de mil quinientos, los tickets hechizos contenían fecha, horario y el monto económico que supuestamente se efectuó en una tienda de conveniencia, con sede en la Ciudad de México.

Me mandó tres fotografías de tickets con el depósito que había hecho directamente en Oxxo, porque dijo que a él le pagaban con cheque en su trabajo y que no tenía tarjeta de crédito y entonces tenía que dividir el dinero en tres partes porque no le aceptaban un solo depósito de 11 mil 500 pesos".

Al mismo tiempo que el hombre le envió a Dafne las fotografías de los comprobantes falsos, también avisó que una persona pasaría por la cámara en un Didi, ella entregó el artículo y después revisó su cuenta bancaria pero las tres supuestas transferencias que le enviaron a las 16:42, 16:45 y 16:47 horas, nunca se reflejaron.

La fotógrafa contactó al comprador, le explicó que no aún no tenía dinero y él respondió que lo revisaría en el lugar donde envió el pago.

Después le dijo que los depósitos fueron retenidos y que con el 20 por ciento del monto total se liberarían, Ricardo le pidió a Dafne mil 150 pesos más, que le regresaría junto con la cantidad inicial de 11 mil 500 pesos; ella transfirió el dinero y a partir de ese momento ya nadie le respondió.

Yo ya estaba muy nerviosa, para ese momento ya eran casi nueve de la noche, desde las cuatro de la tarde hicimos el intercambio del equipo, ya con un mal presentimiento todavía le transferí y obviamente ni los depósitos, ni los mil 150 recibí, le volví a mandar mensaje y fue cuando dejó de responder".

En total, Dafne perdió 12 mil 650 pesos, entre su cámara y el dinero que le envió al supuesto comprador, por los hechos inició una carpeta de investigación por fraude que quedó asentada en el expediente 01190/01-2022, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Adicional a la averiguación, señaló que ha intentado buscar su cámara en otros grupos de compra y venta de redes sociales, con el número de serie impreso en el artículo (188056005613).

Dafne realizó un llamado a otras personas que comercializan en Facebook para que estén alerta de los teléfonos 5639300909, 563930284 6 y 8183202020 , mediante los cuales la contactó el hombre que dijo llamarse Ricardo Jair Cruz Miranda y cuya identidad acreditó con una credencial de elector y una tarjeta de trabajo de una dependencia de seguridad.

Fotografías de cortesía

Dafne desconoce si el sujeto robó los datos de alguien más para cometer el fraude, como le ocurrió en diciembre de 2020 a Andrés Ortega, un vendedor independiente de bicicletas de la zona metropolitana de Pachuca que ofertó una bici marca Fuji Tahoe R27.5, con número de serie WBD220L1679K, por 21 mil pesos.

Y lo mismo le pasó a David Brauer, el 31 de diciembre de 2021 puso a la venta una consola PlayStation Slim 4 a través de Facebook; ambos vendedores, al igual que Dafne, fueron contactados por el sujeto que al momento de la venta dijo llamarse Ricardo.





