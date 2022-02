¡Cuidado! 15 Frases disfrazadas de cariño que no debes permitir en una relación

PACHUCA.- Los celos y el control no son románticos, son un tipo de violencia muy sutil que se ejerce para mantener dominio sobre una persona. La Unidad Especializada de Prevención, Protección y Atención a la Violencia de Género (PPAViG) en Hidalgo invita a visualizar las manifestaciones de violencia sutil que pueden ser frases engañosas, que aún sin golpes dañan el autoestima y destruyen a quien resulte afectado.

La violencia verbal y psicológica es la más común y más difícil de detectar y aceptar entre las relaciones de noviazgo. Por eso es importante tener cuidado y no confundir aquellas frases disfrazadas de cariño que muy en el trasfondo implican un control emocional sobre el otro.

Existen cinco tipos de violencia: física, emocional o psicológica, sexual, económica y patrimonial. Y en México, 46.1 por ciento de las mujeres ha sufrido alguna en sus relaciones de pareja, según datos del INEGI.

La más compleja de ellas es la violencia psicológica o la verbal, que en muchas ocasiones son ignoradas o incluso justificadas.

Te presentamos algunas frases que funcionan como focos rojos para detectar si estás siendo víctima de violencia emocional o psicológica:

1.- Te estuve marcando y estaba ocupado, ¿con quién estabas hablando?

2.- ¿Por qué estás conectada tan tarde? ¿Con quién hablas?

3.- Mejor ponte pantalón, no me gusta que los demás te vean las piernas.

4.- Vamos a cambiar ese vestido por uno menos escotado.

5.- No me gusta que hables con Juan porque aunque tú dices que es tu amigo, yo sé que quiere contigo.

6.- No le cuentes nuestros problemas a tu mamá (o a tu mejor amiga), no quiero que se preocupen.

7.- ¿Te vas a comer eso? ¿No crees que ya comiste suficiente?

8.- ¿Ya no me amas o por qué no quieres tener sexo conmigo?

10.- Prefiero acompañarte, no me gusta que salgan puras mujeres solas.

11.- Tú eres mi razón de ser, si algún día me dejas, me mataría.

12.- ¿Quién te quiere más que yo?

13.- Eres mi media naranja, tú me completas, sin ti me muero.

14.- A ver, mándame fotos de qué estás haciendo o dónde estás.

15.- Como prueba de amor compárteme tus contraseñas.

Las reacciones desmedidas, los celos excesivos, las llamadas a todas horas, la falta de espacio personal, los gritos, los chantajes, la manipulación para que hagamos lo que él quiere, todas son formas de violencia emocional, esa que va tan calladita que parece no hacer daño, pero que va mermando poco a poco tu autoestima y tu capacidad para decidir por ti misma.

Mantente alerta y si detectas alguna señal que te haga sentir incómoda o dudar, acércate con tus familiares y/o solicita ayuda a la Unidad Especializada de Prevención, Protección y Atención a la Violencia de Género, puedes reportar al número de emergencia 911.





