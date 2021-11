¡Cuida tus bolsillos! Sigue estos tips para el buen uso de la tarjeta de crédito

PACHUCA.- Porque siempre es importante mantener las finanzas en orden y contar con seguridad y estabilidad económica, te compartimos unos prácticos consejos para el mejor uso y administración de la tarjeta de crédito.

Toma en cuenta que este medio de pago te brinda la facilidad para realizar compras por internet y liquidar algunos servicios públicos, impuestos, pagar viajes, hoteles, cuotas de colegios o seguro médico ahorrando tiempo. Además, de poder disponer de crédito para enfrentar una emergencia.

Sin embargo, es importante organizar los gastos y controlar los pagos para evitar endeudamientos. Especialistas en el sitio oficial del banco BBVA comparten algunos consejos para gozar de las tarjetas de crédito bajo control y seguridad.

PARA LOS PRIMERIZOS

Si acabas de adquirir tu primera tarjeta toma en cuenta los siguientes tips.

1. Planea compras y gastos

Parte del uso responsable de tu primera tarjeta de crédito implica saber qué vas a comprar y cuándo lo vas a hacer. Mantén esta organización el resto de tu vida y lograrás una buena administración y rendimiento de tu tarjeta.

2. Recuerda tu línea de crédito

Tú línea de crédito es la cantidad de dinero que el banco te puede financiar. No puedes hacer una compra que exceda esta cantidad. También, cuida no estar cerca de ella, ya que esto podría dificultarte el cumplir con la obligación de pagar.

3. Cuidado con la revolvencia de tu crédito

La revolvencia es la posibilidad de usar un crédito de forma repetida; es decir, cada vez que liquidas el total de tu línea de crédito, la puedes volver a usar, total o parcialmente.

4. Nunca sobregirar la tarjeta

Sobregirar la tarjeta de crédito, implica haber usado el total de dinero disponible de la línea de crédito. Por lo tanto, no la puedes usar hasta que la hayas pagado. Así que si has llegado al límite, devuelve el dinero que te prestaron para que no te genere un historial negativo o te bloqueen la tarjeta.

5. Recuerda siempre tu fecha de corte y la fecha de pago

Recuerda que, para hacer un uso responsable de tu tarjeta de crédito, tienes que pagarla antes de la fecha límite de plazo. Saber cuándo es tu fecha de corte, te ayuda a conocer los cargos que se harán hasta ese momento.

OTRAS RECOMENDACIONES POR SEGURIDAD

Solicita únicamente las tarjetas de crédito que se puedan pagar. Procura guardar todos los comprobantes para verificarlos con el extracto de la tarjeta de crédito; de esta manera lograrás tener un control y manejo de los gastos.

Utiliza las aplicaciones móviles bancarias para llevar un control de todo lo que se pague con el plástico. Así se evitan sobregiros y cargos extraordinarios. Mantén en mente las fechas de cierre de facturación y el vencimiento del pago de la deuda.

Al momento de recibir el PIN, memorízalo y evita llevarlo en lugares de fácil acceso como la billetera o cartera. Nunca proporciones el PIN por internet (ni siquiera al banco). Es completamente confidencial e intransferible. Tampoco respondas correos electrónicos ni llamadas telefónicas que pidan estos datos.

