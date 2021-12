¿Cuál es la efectividad de las vacunas ante la nueva variante ómicron?

PACHUCA.- Este viernes Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal confirmó el primer caso positivo de la variante ómicron en México.

Un paciente de 51 años de edad proveniente de Sudáfrica, donde el 9 de noviembre se detectó esta nueva variante.

La persona se encuentra internada en un hospital privado de la Ciudad de México, por voluntad propia, informó en sus redes sociales López Gatell.

Tras la presencia de ómicron en México se prevén más contagios; sin embargo, la duda es ahora si las vacunas ¿son lo suficientemente eficaces para combatir esta nueva cepa?

Ya lo mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una de sus conferencias: "Tampoco hay información, esto debe de quedar así, muy claro, que las vacunas no sean efectivas para enfrentar esta variante, o sea, no hay información, no se puede decir: las vacunas no sirven; al contrario, lo que está demostrado, comprobado, es que lo mejor es la vacuna para prevenir".

Mientras investigadores, científicos y personal de las empresas farmacéuticas se encuentran nuevamente trabajando a marchas forzadas para controlar el virus; y, aunque el resultado certero tardará semanas, esto es lo que hasta el momento han arrojado algunos estudios y lo que las farmacéuticas opinan sobre la vacunación.

LA EFICACIA DE LAS VACUNAS

Luego de la aparición de ómicron en Sudáfrica, el laboratorio alemán BioNTech dijo que estaba estudiando urgentemente la eficacia de la vacuna que desarrolló con Pfizer para saber si protege contra esta nueva variante, ya que la dosis tiene 95 por ciento de eficacia contra la covid.

Según BioNTech, la variante B.1.1.529 "difiere claramente de las variantes ya conocidas porque tiene mutaciones adicionales en la proteína spike".

Los científicos de Pfizer "pueden adaptar la vacuna actual en seis semanas y enviar los lotes iniciales en 100 días en caso de una variante que escapa a la vacuna" que eluda el sistema inmunológico, dijo Jerica Pitts, una portavoz de Pfizer.

Además, se ha demostrado que los refuerzos de las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna aumentan significativamente los niveles de anticuerpos.

ASTRAZENECA

El científico Andrew Pollard, quien dirigió las investigaciones sobre la vacuna Oxford/AstraZeneca estimó que se podría fabricar una nueva contra la variante ómicron. Actualmente, se realizan investigaciones en los sitios donde se identificaron los contagios.

Además señaló es "altamente improbable" que esta nueva variante se propague con fuerza entra la población ya vacunada, que tiene una eficacia del 72 por ciento contra covid.

MODERNA

Mientras que la farmacéutica Moderna situó de manera hipotética el desarrollo de una nueva inyección adaptada a la variante ómicron para principios de 2022, aseguró en una entrevista el jefe médico de Moderna, Paul Burton.

Su actual dosis cuenta con 94.1 de efectividad contra el virus de SARS-CoV-2.

Moderna alertó de que las mutaciones observadas en la variante son "preocupantes" y explicó que probará varias dosis de refuerzo de su vacuna para ver cuál es la reacción y tener resultados clínicos en unos tres meses aproximadamente.

SPUTNIK

El Instituto Gamaleya inició un estudio para comprobar la capacitada de Sputnik V y Sputnik Light para neutralizar a ómicron, informó Kirill Dmitriev, director ejecutivo del Fondo de Inversión Directa de Rusia.

En el caso poco probable de que se necesite tal modificación, la nueva versión de Sputnik ómicron puede estar lista para la producción a gran escala en 45 días, explicó.

En tanto, "las vacunas rusas Sputnik V y Sputnik Light son altamente efectivas contra todas las variantes de SARS-Cov-2", entre estas Delta, de mayor predominio y cuenta con 91.6 por ciento de eficacia.

JOHNSON & JOHNSON

La farmacéutica apuntó que ya está probando la protección de su producto que cuenta con 72 por ciento de efectividad contra covid-19.

NOVAVAX

La estadunidense Novavax dijo estar analizando el efecto de sus vacunas contra esta nueva variante.

¿CUÁNTO ME PROTEGEN LAS VACUNAS?

Los expertos dijeron que la variante puede ser más transmisible y más capaz de evadir las respuestas inmunitarias del organismo, tanto las adquiridas a través de la vacunación como por infección natural.

Es posible que las vacunas eviten la enfermedad grave y la muerte, aunque serán necesarias dosis de refuerzo para proteger a la mayoría de las personas, coinciden los investigadores.

Sin tener un resultado certero, informan que las mutaciones de las que es portadora ómicron sugieren que lo más probable es que las vacunas sean menos eficaces, en un grado desconocido, de lo que han sido contra cualquier variante anterior.

ASÍ ACTÚA ÓMICRON

Los médicos sudafricanos observan un aumento de las reinfecciones en personas que tuvieron covid-19, lo que sugiere que la variante puede vencer la inmunidad natural, mencionó Richard Lessells, médico especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de KwaZulu-Natal.

De acuerdo con los estudios realizados a esta variante, ómicron presenta unas 50 mutaciones, entre ellas más de 30 en la espiga, una proteína vírica en su superficie que el organismo vacunado está entrenado para reconocer y atacar.

Algunas de estas mutaciones han potenciado la capacidad de la variante beta para eludir las vacunas, mientras que otras han potenciado la extrema contagiosidad de delta.

Los científicos mantienen en observación los niveles de anticuerpos y las células inmunitarias que pueden reconocer y destruir las células infectadas para combatir el virus. Las células inmunitarias denominadas linfocitos T son cruciales para evitar que una infección evolucione hacia una enfermedad grave y la muerte, señalan.

Por lo tanto, concluyen dependiendo de los blancos que las mutaciones eliminen, algunas personas apenas se verán afectadas por ómicron, mientras que otras quedarán vulnerables.

Incluso si las vacunas resisten a ómicron, es probable que se necesiten nuevas versiones, señalaron expertos.

