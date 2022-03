Crecen extorsiones por recompensas de mascotas extraviadas en ZM de Pachuca

Ellos me dijeron que viven cerca del centro comercial Soriana del Valle (Pachuca) y que con gusto la podrían entregar en el estacionamiento. Pero, en ese momento no podían ir, pues estaban trabajando; me dijo que el único disponible era su hermano, un menor de edad... fueron muchas excusas, fue así que contacté con Alba Luisa Jiménez del Ángel del colectivo de La Jauría de Balú", narró Clarivel.