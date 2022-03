"Covid mató a muchos comercios, fue muy difícil mantener el negocio"

PACHUCA. - Con diez años de existencia, "Papelería y Regalos Eclipse", un negocio pachuqueño ubicado en la colonia Santa Julia, estuvo a punto de cerrar y convertirse en una cocina o comercio de venta de alimentos durante estos dos años que lleva la pandemia de la covid-19.

Fue muy difícil mantener el negocio, pues las ventas cayeron hasta en un 80 por ciento. Y sí, llegó un momento en que me pasó por la mente cerrar mi papelería y dedicarme a otra cosa, en algo donde hubiera mayor movimiento... pero nos apretamos el cinturón, incluso, comenzamos a vender cubrebocas, gel antibacterial y sanitizante y aquí seguimos".

Así lo expresó Hayde Vargas Zapata, propietaria de la papelería ubicada en la calle Ignacio Zaragoza, colonia Santa Julia, cuyo negocio es uno de las 149 mil unidades comerciales en Hidalgo que, al corte de marzo de 2022, logrado sobrevivir a estos dos años de pandemia.

Sin embargo, 31 mil negocios no corrieron con esa suerte, pues desaparecieron o tuvieron que cambiar de giro. Esto se debió, principalmente a que rentaban o prestaban algún servicio o turismo.

De acuerdo con Eduardo Iturbe Méndez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Pachuca, antes de la pandemia se contabilizaban 180 mil unidades comerciales; sin embargo, hoy, se contabilizan alrededor de 149 mil, es decir, hubo una mortandad comercial del 20 por ciento (31 mil negocios).

NUNCA NOS IMAGINAMOS QUE LA CUARENTENA DURARÍA MÁS DE 2 AÑO

Aunque las papelerías fueron incluidas en las Actividades Esenciales para operar durante la pandemia, Haydé bajó la cortina de su negocio por decisión propia e inicio la cuarentena (el 1 de abril de 2020) tras conocerse los primeros contagios de coronavirus de personas en Hidalgo.

El establecimiento sí lo cerré lo que es la cuarentena por seguridad de mi familia y cuidado de todos. Esos primeros 30 o 40 días, aprovechamos para remodelar el local, para que una vez que se levantara la cuarentena volviéramos renovados... pero no fue así, no pensamos que esto se alargaría", dijo en entrevista con La Silla Rota Hidalgo.

El confinamiento continuó en la medida que se incrementaban los contagios y muertes a consecuencia del virus chino que al corte del 22 de marzo de 2022 contabiliza 91 mil 384 positivos y 8 mil 183 defunciones en Hidalgo.

PEDIDOS POR WHATSAP, REDES SOCIALES Y MAIL

La forma de mantener a flote su negocio, fue recurrir a las herramientas digitales para ofrecer un servicio más seguro a sus clientes, reduciendo el contacto para frenar la transmisión del virus.

Fue así que Haydé comenzó a difundir su número de teléfono, redes sociales y correo electrónico para hacer pedidos seguros: "eso resulta una gran ventaja porque así no se tiene mucho contacto, pues cuando me hacen las compras, solo pasan por sus cosas y no hay mucho contacto".

Además, otro factor que le ayudó a mantener abierta su papelería es que no paga renta, pues el espacio es de su propiedad. Además, su esposo no dejó de aportar dinero de su trabajo, mientras sus hijos redujeron sus gastos. Tanto Haydé y su familia, no se han contagiado del Covid-19.

RECUPERACIÓN VA LENTA

Pese a que hay menos restricciones sanitarias, la recuperación económica de su papelería y regalos va lenta. Esto se debe a que todavía los estudiantes no entran a la escuela en su totalidad.

De manera general, creo que a todos nos ha pegado económicamente la pandemia. De manera personal, nosotros tuvimos que reducir un poco los gastos. Afortunadamente tampoco pagamos renta de vivienda; mis hijos también entendieron comenzaron a gastar menos", dijo.

Finalmente, dijo que, definitivamente la venta de regalos o artículos para envolverlos, disminuyó. Hoy ya es mínimo precisamente por la limitación de las fiestas, aunque hubo un repunte en diciembre.

MIL 300 PAPELERÍAS CERRADAS

De acuerdo con Joel Baños Mendoza, presidente de la Unión de Papelerías Asociadas en el Estado de Hidalgo, a consecuencia de la pandemia cerraron más de mil 300 papelerías de las 3 mil 500 que estaban operando en el estado antes de la pandemia, esto con corte a julio del año pasado.

La afectación al sector papelero se debió a la disminución en un 50 por ciento de sus ventas por la suspensión de clases presenciales que se registraron en los diversos niveles educativos en el estado.

Ante tal panorama, los papeleros hidalguenses hicieron un llamado al Gobierno de Hidalgo para que el Programa de Apoyo de Útiles Escolares Gratuitos para Alumnas y Alumnos Inscritos en Escuelas Públicas del estado, pudieran tener ellos partida a través de "vales por útiles escolares" que fueran canjeables en sus negocios, ya que esto ayudaría a la reactivación del sector a nivel estatal.

El gobierno estatal, a través de un proceso de licitación, entregó en septiembre del año pasado un total de 145 millones 32 mil 150 pesos a cuatro empresas y una persona física.

El pasado 15 de marzo de 2022 el Cogreso local aprobó un exhorto para tomar en cuenta a los pequeños comercios locales de papelerías en la distribución de dicho recurso.

De acuerdo con información de transparencia del Gobierno de Hidalgo, el 3 de septiembre de 2021, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Instituto Hidalguense de Educación (IHE) adjudicó a cuatro empresas y una persona física 11 partidas por un total de 145 millones 32 mil 150 pesos.

Para el Grupo Papelero Gutiérrez S.A. de C.V., con domicilio en la alcandía Cuauhtémoc, Ciudad de México, entregó 83 millones 835 mil 438 pesos por cinco partidas consistentes en 339 mil 172 kits para los Centros de Atención Infantil (CAI), educación inicial indígena, preescolar, así como primer a tercer grado de primaria, y segundo y tercer año de secundaria.

La Abastecedora Aragonesa S.A. de C.V., ubicada también en la capital del país, le fue adjudicada solo una partida, con un total de 56 mil 729 paquetes escolares con un valor de 15 millones 729 mil pesos, destinados al quinto nivel de primaria general, migrante, hospital e indígena.

De igual manera, Black Panthers Holdings S.A. de C.V. con domicilio en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, logró tres partidas consistentes en 2 mil 488 paquetes de útiles con un valor de un millón 92 mil 231 pesos para maternal y preescolar de los CAI.

Por su parte, la firma hidalguense Peláez Lara y Asociados S.A. de C.V. ubicada en Pachuca, ganó una partida, equivalente a 109 mil 740 paquetes escolares por 24 millones 185 mil 423 pesos. Dichos materiales fueron para cuarto y sexto de primaria general, migrante, hospital e indígena.

Por último, la persona física Ofelia del Ángel del Ángel, de la que no se desconoce su ubicación, ganó una partida por 53 mil 770 paquetes escolares para primer año de secundaria general, técnica, telesecundaria y hospital, por un monto de 20 millones 620 mil 579 pesos.

SECTOR ES RESILIENTE: CANACO

Eduardo Iturbe Méndez, presidente de la Canaco Servytur Pachuca, dijo que pese a la mortandad comercial derivada de la pandemia del 20 por ciento, el sector comercial tiene una capacidad de resiliencia y de restructuración muy veloz.

Al comerciante no se le cierra el mundo ni al prestador de servicio. Ellos siempre van a buscar el cómo sí y, de esa manera, es cómo se ha ido reestructurando y recomponiendo el mercado comercial", expresó en entrevista.

Iturbe Méndez señaló que hoy, los comerciantes, tienen la necesidad de pensar "cuál va a ser la nueva forma en la que tengamos que organizarnos", en estos tiempos de "post pandemia"

Hay que ser conscientes que ya estamos en la tercera ronda de vacunación y estamos ya en primavera y con ello el calor que ayuda a disminuir los contagios de enfermedades respiratorias", indicó.

RENTAS AXFIXIÓ A COMERCIANTES

El principal factor que orilló a que los cerca de 31 mil unidades comerciales desaparecieran fue el pago de rentas por el alquiler de los negocios. De igual forma, el cierre de espacios y servicios, principalmente, de turismo.

Los problemas económicos fue lo primero que detectamos. Hizo que muchos cerraran sus negocios al no haber entradas económicas, les fue imposible continuar pagando rentas, ellos fueron los primeros en morir, así como los de servicios que dependían directamente de la atención al cliente", expresó Iturbe Méndez.

Pese a que los servicios turísticos resultaron afectados durante la pandemia, hoy es el sector que está teniendo una mejor recuperación. En cuanto a pérdida de empleos, el presidente de la Canaco Servytur Pachuca, dijo desconocer a "ciencia cierta" cuántos se perdieron, aunque señaló que fueron muchos.

NEGOCIOS EN MUNICIPIOS CON MAYOR POBLACIÓN, LOS QUE MÁS CERRARON

Los municipios que tienen un mayor población y desarrollo de mercado inmobiliario más maduro, donde la renta es la principal condición de colocación, fueron donde se registró el mayor número de mortandad comercial.

Por ejemplo, Pachuca, Mineral de la Reforma, Tulancingo, Tizayuca, Tula, entre otros. En cuanto a los giros que "tronaron", informó que fue en su mayoría fueron aquellos que dependían de la presencia física de gente como un spa y una estética.

MICROFOROS

Una de las actividades de la Canaco Servytur Pachuca para la recuperación económica son los Foros y Microforos Económicos "Hidalgo va a Crecer" que tienen por objetivo recopilar las propuestas, discutir y aportar ideas para el crecimiento comercial.

Buscamos estructurar planes y programas que puedan abonar a la recuperación de unidades económicas en el ámbito de la conformación del Plan Estatal de Desarrollo. Estos foros económicos de consulta son del 3 de marzo al 7 de abril y se harán en todo el estado", dijo el representante empresarial.

mai