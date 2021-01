Covid-19, un "monstruo de mil cabezas": ex regidor de Pachuca

No he salido de mi habitación y ahora ya me puedo mover de mi cama, los días siguen siendo interminables y en las noches no puedo dormir por el temor de que falle el oxígeno y no despertar, sin embargo, cada día me siento mejor y agradecido con Dios. Sin duda el hacer todos los días ejercicio y el nunca haber fumado contribuyeron también a mi recuperación", escribió.