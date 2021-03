Covid-19: 38 pacientes más y 4 fallecimientos en Hidalgo

PACHUCA.- En las últimas 24 horas, se confirmaron 38 contagios más por el virus SARS-CoV-2, así como cuatro defunciones en Hidalgo, según los datos de la Secretaría de Salud federal. Estas son las cifras más bajas en lo que va de marzo.

Con los 38 casos más, la entidad acumuló 35 mil 145 pacientes hasta este 7 de marzo, de los cuales 681 comenzaron con síntomas en los 14 días previos a este domingo, por lo que son considerados como parte de la pandemia activa.

Las cuatro defunciones nuevas –reportadas en Tulancingo, Calnali, Tolcayuca y San Bartolo Tutotepec- se sumaron a las 5 mil 520 que se habían reportado hasta ayer, por lo tanto, sumaron 5 mil 524 muertes por covid-19.

Los fallecimientos contabilizados hoy han sido la menor cifra en lo que va de marzo, ya que el lunes se reportaron nueve, el martes 20, miércoles 18, jueves 26, viernes 25 y sábado 18 decesos.

Al momento, también se registró la recuperación de 25 mil 566 personas infectadas con el coronavirus.

PACHUCA REBASA LOS 8 MIL CONTAGIOS

Hasta el corte de este 7 de marzo, en la capital hidalguense se han documentado ocho mil ocho contagios de coronavirus, de acuerdo con las cifras del resumen técnico estatal; esto corresponde al 22.7 por ciento de los casos en la entidad.

Asimismo, se detalló que, del total de pacientes, mil 50 han perdido la vida a causa de las complicaciones de la enfermedad; mientras que 180 se consideran como casos activos en Pachuca.

HOY NO CIRCULA NUEVO

A partir de mañana, 8 de marzo, entrará en vigor el nuevo Hoy No Circula sanitario, en el cual vehículos con terminación 5 y 6 en la matricula no circularán lunes; martes no circulan los de terminación 7 y 8; miércoles los de 3 y 4; jueves 1 y 2; viernes no circula 9 y 0.

El domingo todos los vehículos podrán circular; y los sábados serán repartidos, ya que el primero, tercero y quinto sábado de cada mes no circularán las terminaciones nones, así como el segundo y cuarto no transitarán el cero y pares.

Este programa de Hoy No Circula sanitario solo se aplicará en Huejutla, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Pachuca, Tepeji del Río, Tizayuca, Tulancingo y Tula de Allende, considerados como zonas de alto riesgo de contagio del virus Sars-Cov2. Los demás municipios están exentos de las restricciones.

PANORAMA MUNDIAL Y NACIONAL

A nivel mundial, 116 millones 135 mil 492 se han contagiado de covid-19 hasta este domingo y 2 millones 581 mil 976 personas han fallecido a causa de este padecimiento. Del total, 478 mil 614 casos y 10 mil 124 muertes se reportaron en las últimas horas.

Lee más en LSR Hidalgo: Adultos mayores que no vivan en Pachuca no recibirán vacuna

Por otro lado, en México se han confirmado 2 millones 128 mil 600 infectados, de los cuales 2 mil 734 fueron confirmados en el corte de este domingo y 46 mil 623 casos son considerados como activos.

Del total de la pandemia, un millón 670 mil 431 personas se han recuperado de la enfermedad y 190 mil 604 pacientes fallecieron por las complicaciones.

A nivel nacional, la disponibilidad de camas para atención de pacientes covid-19 es mayor al 50 por ciento, ya que en camas con ventilador está en 71 por ciento y en hospitalización general es del 73 por ciento, según la Red IRAG.

A nivel nacional, 73% de camas de hospitalización general están disponibles y 27% ocupadas. En camas con ventiladores, 71% están disponibles y 29% ocupadas. 2/2 pic.twitter.com/esXMw8Mpls — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) March 8, 2021

RECOMENDACIONES

En el portal oficial de la Ssa, dieron a conocer las recomendaciones para evitar un contagio, entre las que están: lavar manos con agua y jabón frecuentemente, toser o estornudar en la parte interna del codo.

Así como acudir al médico solo en caso de una urgencia y no difundir noticias falsas. Quedarse en casa en medida de lo posible, beber agua y mantener una dieta saludable son otras de las medidas para resguardar la salud.





















emh