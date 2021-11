Corto circuito provocó incendio; Bertha perdió todo lo construido en 30 años

PACHUCA.– Bertha y sus dos hijos vivían en la casa que se quemó el pasado miércoles en la colonia Felipe Ángeles. Lo que juntos construyeron, ella con su trabajo de costurera y sus hijos pepenando y reciclando, lo calcinó el fuego en tres horas. A dos días del incendio continúan limpiando el predio y duermen en carpas que instalaron entre las cenizas de lo que eran muebles y ropa.

Las llamas acabaron con la cocina, el comedor, la sala, el baño y dos habitaciones; en una dormía Bertha Alarcón Espinosa, de 57 años y en la otra, su hijo de 40 años que tiene hemiplejia; es decir, una discapacidad que lo mantiene con la mitad de su cuerpo paralizado.

Durante el incendio, también se quemó un pequeño taller de costura donde Bertha almacenaba tres máquinas de coser. Eran sus herramientas de trabajo, el fuego acabó con su principal fuente económica.

Lo único que el fuego no calcinó fue un cuarto donde vive el otro hijo de Bertha, un hombre de 36 años que se dedica a la pepena y es ayudante de albañilería.

Bertha llegó hace más de 30 años a esta colonia de Pachuca, pero es oriunda de Tianguistengo. El predio que se quemó se ubica en la avenida Anastasio Bustamante, esquina con Plan de Guadalupe, tercera sección de la colonia Felipe Ángeles, una calle antes del barrio La Raza.

EL INCENDIO

El fuego empezó en el taller de costura, unos cables de la maquina de coser hicieron corto circuito mientras Bertha guisaba unas papas en la cocina.

Hizo un leve corto donde estaban conectadas mis máquinas, lo que pasa es que estaba un poquito falso el contacto".

Los vecinos solicitaron auxilio al municipio de Pachuca; sin embargo, la mujer indicó que la herramienta de los bomberos no servía y lo único que hicieron fue llevarse los tanques de gas.

Se llamaron a los oficiales, a los bomberos, pero no nos pudieron auxiliar porque no servían sus bombas, no me pudieron ayudar en ese sentido. Me apoyaron los vecinos en mitigar el fuego, los bomberos solo se llevaron los tanques de gas", dijo.

DUERME DEBAJO DE UNA CARPA PROVISIONAL

Bertha no pudo rescatar nada: muebles, colchones, cobijas y documentos quedaron carbonizados. Lo mismo paso con sus herramientas de trabajo. "No hay nada que se pueda arreglar, mis maquinas quedaron achicharradas", narró.

Algunos de sus vecinos le ofrecieron hospedaje, pero prefirió instalar una carpa en su terreno. Una de sus razones es porque tiene perros y gatos a los que se rehúsa dejar en caso de que se trasladara a otra vivienda.

Sin embargo, su principal razón es evitar que entren a su predio a pepenar el fierro que quedó después del incendio, ya que este material lo planea ir a dejar a los centros de reciclaje y así, tener un poco de dinero para comenzar a recuperar lo que perdió.





Me han traído cobijas, ropita igual, las cobijitas nos han ayudado, pero estamos un poco a la intemperie. Solo espero poder reconstruir, alzar un cuartito y también una maquinita para seguir trabajando lo más que pueda", dijo.

Las personas interesadas en ayudar a Bertha pueden visitarla en su predio ubicado en la calle Anastasio Bustamante esquina con Plan de Guadalupe, tercera sección de la colonia Felipe Ángeles; o bien, comunicarse al número 7711352622 .

