Convocan a ser parte de la Policía Penitenciaria de Hidalgo

PACHUCA.- A través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) dio a conocer la convocatoria para integrarse a la Policía Penitenciaria estatal.

Los interesados deberán acudir a la Subsecretaría de Reinserción Social, ubicada en el fraccionamiento Colosio en Pachuca, a partir de este 10 de marzo y hasta el 19 de este mismo mes.

Las personas deberán acreditar el proceso de selección y evaluación de control y confianza de la SSPH, así como tener entre 19 y 45 años de edad, con bachillerato o equivalente concluido; además, las mujeres deberán medir más de 1.55 metros y los hombres más de 1.60 metros de estatura.

Lee más en LSR Hidalgo: Dictan prisión a Erick Marte, se escapa; hermetismo en el caso

No podrán participar en esta convocatoria, los mexicanos que hayan sido condenados por un delito doloso, no estar suspendido o inhabilitado como servidor público, no haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o a instituciones de Seguridad pública.

Los interesados deberán acudir entre las 10 a 15 horas, del 10 al 19 de marzo en días hábiles; esto con el currículum elaborado para quedar registrado. Para mayores informes piden llamar a la línea 771 473 1413.

Las personas que sean acreditadas como parte de la Policía Penitenciaria estatal tendrán derecho a un sueldo de 10 mil 980 pesos, así como las prestaciones: aguinaldo, seguro de vida, prestaciones económicas ISSSTE, fondo de vivienda FOVISSSTE, prima vacacional, entre otras.









emh