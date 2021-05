Continúa IMSS Hidalgo campaña de mastografía, ¿dónde y cuándo hacer el estudio?

PACHUCA.- Desde el 24 de mayo y hasta el 11 de junio se llevan a cabo las Campañas de Mastografías por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo.

Esta campaña tiene como objetivo la detección del cáncer de mama en etapas tempranas y va dirigida a las mujeres derechohabientes de entre 40 a 69 años de edad, quienes deberán acudir a las Unidades de Medicina Familiar correspondiente a practicarse el estudio.

¿QUÉ ES LA MASTOGRAFÍA?

La mastografía es el estudio radiográfico mediante el uso de equipo especializado llamado mastógrafo, el cual se usa para detectar anormalidades en la mama, ayudando a detectar el cáncer en sus inicios, en caso de no encontrar alteraciones, se recomienda realizarla cada 2 años.

¿QUÉ NECESITO?

Para los estudios se recomienda ir aseada, sin desodorante, talco o perfume, asimismo usar una camisa holgada o de botones; acudir con el personal de salud de Medicina Preventiva, quien proporcionará la solicitud para poder realizarla.

Lee también en LSR Hidalgo: Falta de sensibilización ocasiona discriminación a comunidad LGBTTI+: activista

Recuerda asistir con las medidas de higiene establecidas por la emergencia sanitaria haciendo uso correcto de cubrebocas cubriendo nariz y boca, mantener la sana distancia de 1.5 metros y seguir las indicaciones de la unidad médica.

¿DÓNDE Y CUÁNDO REALIZARME LA MASTOGRAFÍA

En la UMF No. 32, en Pachuca la campaña inicio el 24 de mayo y concluye el 2 de junio; en la HGZ/MF No. 6 en Tepeji del Río, del 31 de mayo al 09 de junio, en la UMF No. 18, en Tizayuca, del 03 al 11 de junio, en la HGZ/MF No. 5, en Tula de Allende, del 10 al 11 de junio.

Los horarios de atención son de 8:00 a 18:00 horas.

El Seguro Social en la entidad lleva a los Hospitales Generales de Zona (HGZ), así como a las Unidades de Medicina Familiar (UMF), los módulos de mastografías, con el objetivo de que las derechohabientes se realicen este estudio para recibir un diagnóstico oportuno y en su caso un tratamiento adecuado.

jgp