Contagios, asaltos y rechazo, los riesgos detrás de organizar elección

Obviamente no quieren, no te abren la puerta, no te reciben, no te dejan entrar a las privadas. Nos ha sucedido que nos dicen: ‘la persona está en el hospital’ o ‘mi hija se contagió de covid’. Nos pasó que una compañera visitó a una persona y a los dos días le habló para decirle que su hija había salido positiva, entonces la compañera estaba muy asustada porque había visitado mucha gente y ella era la principal sospechosa”.