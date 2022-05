Consiguen agua en la 11 de Julio tras protesta; tubería tiene 40 años

MINERAL DE LA REFORMA.- Después de la manifestación del sábado, la Comisión de Agua, Alcantarillado y Servicios Intermunicipales (Caasim) se comprometió a que en las próximas dos semanas habrá agua en la colonia 11 de Julio; sin embargo, la intervención será un paliativo porque gran parte de la tubería requiere ser reemplazada, señaló Teresa Alarcón, vecina.

"Nos querían quitar (de la carretera), entonces para rápido nos dieron la solución de que nos iban a echar el agua con potencia, lunes, miércoles y viernes. Por lo menos así no vamos a estar sin agua, pero algunas casas no tienen tanque, todavía son casas de antes, no nos faltaba agua y no compraban el tanque", explicó.

Desde hace dos años, la comisión no cumple con el suministro cotidiano, tiempo que coincide con la pandemia por coronavirus. Asimismo, refirió que frente a la CTM está en marcha la construcción de un fraccionamiento y una plaza, que dificultarán el abasto.

En esta ocasión fueron ocho días sin el líquido y acordaron entregar el oficio de petición este lunes y fijaron los días en tanto se realiza el mantenimiento de las tuberías, ya que las fugas son constantes.

"Se iba descomponiendo una e iban arreglando, pero nunca le dieron mantenimiento, se robaron el dinero, desde antes. Es lo que estaban diciendo, que la colonia estaba diseñada para 20 años, pero ya tenemos casi 41 años. Requerirían arreglarla, pero pues ya se van y ya no quieren hacer nada".

Señaló que con anterioridad se enviaron oficios, pero no hubo respuesta, lo cual los obligó a cerrar la carretera Pachuca-Tulancingo, frente al Deportivo, para tener respuesta.

CASSIM SEÑALA ROBO DE CABLES

Ayer Rafael Gómez, director de Operación Hidráulica de la Caasim, explicó que se han detectado robos de cables en los pozos de Téllez, así como tomas clandestinas en Pachuca, Mineral de la Reforma y Zempoala.

Además de la 11 de Julio, Santiago Jaltepec y Ávila Camacho también enfrentan la falta del líquido por los mismos problemas. En los últimos meses vecinos de Chavarría y Campestre también reportan interrupciones durante la temporada de estiaje.

