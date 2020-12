Consejos básicos para llegar con vida al 2021; el mensaje en Hidalgo

PACHUCA.- La Secretaría de Salud Hidalgo lanzó una campaña para crear conciencia entre la población y evitar la celebración masiva de las fiestas decembrinas con la finalidad de frenar la alza de contagios por la covid-19.

Con mensajes crudos, fuertes, pero que reflejan la realidad de la emergencia sanitaria que atraviesa el estado, el sector salud pide a la ciudadanía permanecer en casa con las medidas sanitarias para salvaguardar la vida propia y de seres queridos.

Lee también en LSR Hidalgo: Establece Copriseh suspender actividades no esenciales en Hidalgo

Si bien, diciembre es un mes de celebración, fiesta y tradición, en este 2020 con la pandemia, el panorama cambia y las posadas, cena navideña y de fin de año tendrán que realizarse exclusivamente con las personas del hogar.

Así, con mensajes que circulan en las redes sociales como:

"Diciembre me gustó pa´que te vayas, atte: La covid-19", "Durante esta temporada de fin de año, no cambies una corona de adviento por una corona fúnebre", "Que las fiestas decembrinas no sean las últimas que celebres", la SSH busca proteger la salud de los hidalguenses.

CONSEJOS BÁSICOS PARA LLEGAR CON VIDA AL 2021

Otra de las imágenes que comparte la SSH es una guía práctica para salvaguardar la vida y evitar más contagios covid-19.

Evita salir de vacaciones, es momento para quedarse en casa. No asistas ni organices fiestas ni reuniones.

Si sales, que sea por actividades esenciales como comprar comida, medicamentos, trabajo o ir al médico. Recuerda hacerlo con cubrebocas, guardar la sana distancia, lavar las manos y utilizar gel antibacterial.





jgp