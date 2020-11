Conoce los 12 inmortales de la décima Investidura del Salón de la Fama

PACHUCA.- Conoce a los 12 inmortales del futbol nacional e internacional que formarán parte de la Generación 10 de investidos al Salón de la Fama de Futbol Internacional.

Este día, en una manera atípica por la pandemia, el Grupo Pachuca llevó a cabo la votación para elegir a los personajes de una nueva generación, electos por 101 periodistas de diferentes medios nacionales e internacionales, para entrar al Salón de la Fama.

La lista de los más votados dejó a cuatro futbolistas en la categoría Internacional: Ronaldhino, Fabio Cannavaro, Raúl González y Roberto Carlos.

En la categoría de Decano Internacional será investido Waldir Pereira, mejor conocido como Didi, futbolista y entrenador brasileño que jugaba como mediocampista o extremo derecho y fue parte de la histórica selección de futbol de Brasil que conquistó los mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962.

La sueca Pia Sundhage, futbolista y entrenadora fue electa en la categoría Internacional Femenil; mientras que por la Nacional, misma rama está la mexicana Maribel Domínguez.

En el apartado de reconocimiento a los futbolistas de la Liga Mexicana aparecen nombres como: Antonio Carlos Santos, Pablo Larios y Oswaldo Sánchez. Para los Decanos Nacionales entran Vicente Pereda y Jesús del Muro.

CAMBIARÁN DE SEDE PARA LA CEREMONIA DE INVESTIDURA, AÚN SIN FECHA

Derivado de la pandemia covid-19, la celebración de la Investidura 10, permanece sin fecha para llevarse a cabo, informó Antonio Moreno, director ejecutivo del Salón de la Fama de Futbol Internacional, en conferencia de prensa virtual, tras la votación.

Antonio Moreno señaló que hoy se tenía previsto realizar el evento; sin embargo, tras la emergencia sanitaria decidieron solamente organizar la votación y dejar la ceremonia para el siguiente año, esperando que la "nueva normalidad" así lo permita.

Adelantó que por ser la décima generación y ser tan significativo el número 10 a nivel futbol, prepararán una ceremonia especial, en donde destacó el cambio de sede del auditorio Gota de Plata al Auditorio en la Plaza Explanada, donde prevén el doble de asistentes, así como la participación de los 12 seleccionados o sus familiares en el caso de los fallecidos Didi y Larios.

GENERACIÓN 10

Nombre completo: Ronaldo de Assis Moreira

Nacimiento: Porto Alegre, Brasil el 21 de marzo de 1980

Nacionalidad(es): Brasileña y Española

Equipos: Grêmio F. B. P. A. (1998-2000), París Saint-Germain F. C. (2000-03), F. C. Barcelona (2003-08), A. C. Milan (2008-11), C. R. Flamengo (2011-12), Atlético Mineiro (2012-14), Querétaro F. C. (2014-15) y Fluminense F. C. (2015)

Retiro: El 16 de enero de 2018, a sus 37 años

Investidura: Categoría Internacional

Nombre: Fabio Cannavaro

Nacimiento: Nápoles, 13 de septiembre de 1973

Retirada deportiva: 9 de julio de 2011, (Al-Ahli)

Actual entrenador italiano

Equipos: Napoli, Parma, Internazionale, Juventus, Real Madrid, Al-Ahli

Investidura: Categoría Internacional

Nombre completo: Raúl González Blanco

Nacimiento: Madrid, España, 27 de junio de 1977

Retirada deportiva: 15 de noviembre de 2015, (New York Cosmos)

Equipos: Real Madrid C. F. (1994-2010), F. C. Schalke 04 (2010-12), Al-Sadd S. C. (2012-14), New York Cosmos (2014-15)

Investidura: Categoría Internacional

Nombre completo: Roberto Carlos da Silva

Nacimiento: Garça, São Paulo, 10 de abril de 1973

Nacionalidad(es): Brasileña y española

Retirada deportiva: 15 de diciembre de 2015, (Delhi Dynamos)

Equipos: União São João (1989-1992), Atlético Mineiro (1992-1993), S. E. Palmeiras (1993-1995), F. C. Internazionale (1995-1996), Real Madrid C. F. (1996-2007), Fenerbahçe S. K. (2007-2010), S. C. Corinthians (2010-2011), F. K. Anzhí (2011-2012), Delhi Dynamos (2015)

Investidura: Categoría Internacional

Nombre completo: Waldir Pereyra

Apodo(s): Didí, el Príncipe Etíope, Senhor Futebol

Nacimiento: Río de Janeiro, 8 de octubre de 1928

Fallecimiento: Río de Janeiro, 12 de mayo de 2001 (72 años)

Dato: En 1965 decide jugar una temporada en México con los Tiburones Rojos de Veracruz para posteriormente retirarse

Investidura: Decano Internacional

Nombre: Pia Mariane Sundhage

Nacimiento: Suecia, 13 de febrero de 1960

Ocupación: Futbolista y entrenadora de futbol

Equipos S.S. Lazio, Hammarby IF DFF, Östers IF, Falköpings KIK, Stattena IF, Jitex BK, Jitex BK, Jitex BK, Jitex BK, Hammarby IF DFF, selección femenina de fútbol de Suecia, Società Sportiva Lazio y Hammarby IF

Investidura: Femenil Internacional

Nombre: Antonio Carlos Santos

Nacimiento: Río de Janeiro, Brasil, 8 de junio de 1964

Retirada deportiva: 2000, (Lobos BUAP)

Dato: Su consolidación la logró en el Club América, equipo con el que conquistó 8 títulos oficiales, además de obtener el Balón de Oro en la temporada 1987-88

Investidura: Categoría Nacional

Nombre: Pablo Larios Iwasak

Nacimiento: Zacatepec, Morelos, México, 31 de julio de 1960

Fallecimiento: Puebla de Zaragoza, Puebla, 31 de enero de 2019

Dato: Fue portero y capitán en varios equipos de la primera y segunda división así como la selección mexicana de fútbol.

Investidura: Categoría Nacional

Nombre completo: Oswaldo Javier Sánchez Ibarra

Nacimiento: Guadalajara, Jalisco, 21 de septiembre de 1973

Retirada deportiva: 19 de diciembre de 2014, (C. Santos Laguna)

Equipos: Atlas F. C. (1993-96), C. América (1996-99), C. D. Guadalajara (1999-06), C. Santos Laguna (2007-14)

Investidura: Categoría Nacional

Nombre completo: Vicente Pereda Mier

Nacimiento: Toluca, México, 18 de julio de 1941

Retirada deportiva: 1976, (Deportivo Toluca)

Dato: Debutó en la campaña 1960-61 con los Diablos Rojos del Toluca, donde permaneció toda su carrera

Investidura: Decano Nacional

Nombre completo: Jesús del Muro López

Nacimiento: Guadalajara, México, 30 de noviembre de 1937

Retirada deportiva: 1973, (Toluca)

Equipos: Atlas, Veracruz, Cruz Azul, Toluca

Investidura: Decano Nacional

Nombre completo: Maribel Guadalupe Domínguez Castelán

Apodo(s): Marigol

Nacimiento: Tulancingo, Hidalgo, 18 de noviembre de 1978

Dato: Fue la máxima goleadora del preolímpico de Atenas 2004, con nueve tantos, logrando la primera clasificación en la historia del fútbol femenino mexicano para unos Juegos Olímpicos

Investidura: Femenil Nacional

