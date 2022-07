Congreso de Hidalgo gastó 1.2 millones de pesos en computadoras e impresoras

PACHUCA.- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Congreso de Hidalgo avaló la compra de 52 computadoras y 82 impresoras multifuncionales con un costo de 1 millón 248 mil 173 pesos.

Este recurso se da a través de la licitación CELSH-CAASSP-LP-008/2022, en su segunda expedición, la cual fue ganada por la empresa Hercom Computadoras de Hidalgo SA de CV.

Estas 52 computadoras de escritorio con las características "All in one" de 21.5 pulgadas con un procesador Intel Core i5 con un disco duro de 256 gigasbyts y una memoria ram de 8 gigabytes, serán utilizadas para las diferentes áreas y direcciones, así como para diputados locales.

Pese a que había otra propuesta económica más baja, la de Grupo de Negocios TSA SA de CV por 983 mil 216 pesos, esta fue desechada.

La empresa ganadora también surtirá 30 impresoras multifuncionales de tinta continua que imprima, escaneé y fotocopie; además, 52 multifuncionales 600 x 1200 dpi de inyección de tinta.

Hace unos días, también se emitió el fallo para la adquisición de diversos artículos de cómputo e impresión a través de 47 partidas en las que se destacan cartuchos para toners, cables de computadoras, memorias y discos duros, entre otros.

El total de esta compra ascendió a 351 mil 102 repartido en cuatro empresas: Microsisa MG, SA de CV por 107 mil 439 pesos; Grupo de Negocios TSA SA de CV por 170 mil 618 pesos; Hercom Computadoras de Hidalgo SA de CV por 17 mil 160 pesos, y Soluciones Integrales Mard SA de CV por 55 mil 885 pesos.





sjl