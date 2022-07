Congreso de Hidalgo comprará 52 computadoras y 82 multifuncionales

PACHUCA.- El Congreso de Hidalgo licitó por segunda ocasión la compra de 52 computadoras y 82 impresoras multifuncionales, luego que la primera convocatoria fue declarada ya que las tres empresas interesadas no cumplieron con lo establecidos en los lineamientos.

Lo requerido por el Congreso local son 52 computadoras de escritorio con las características "All in one" de 21.5 pulgadas con un procesador Intel Core i5 con un disco duro de 256 gigasbyts y una memoria ram de 8 gigabytes.

También solicitan 30 impresoras multifuncionales de tinta continua que imprima, escaneé y fotocopie; finalmente, 52 multifuncionales 600 x 1200 dpi de inyección de tinta.

Actualmente, son dos empresas del ramo tecnológico las que han presentado propuestas al Congreso de Hidalgo: Grupo de Negocios TSA SA de CV, por 983 mil 216 pesos y Hercom Computadoras de Hidalgo SA de CV, por 1 millón 248 mil 173 pesos.

De acuerdo con la convocatoria de a licitación CELSH-CAASSP-LP-008/2022, será el próximo lunes 4 de julio que se dé el fallo para la adquisición de estos equipos computacionales.

sjl