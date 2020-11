Confunden a mujer con una persona trans y la bajan del Tuzobús rosa

PACHUCA.- El viernes 13 de noviembre, Zeltzin Hernández Guerra, una joven de 19 años de edad, esperaba el Tuzobús para trasladarse al lugar donde entrena lucha olímpica. Una unidad rosa, exclusiva para mujeres, llegó a la estación y la abordó. No obstante, el chofer no quiso avanzar y le pidió que se bajara.

Confundida descendió de la unidad, y unos minutos después se acercó a un oficial de seguridad y le preguntó si había límite de pasajeros. El elemento de la Policía Industrial Bancaria de Hidalgo (PIBH) respondió que no. Entonces Zeltzin le preguntó que por qué la habían bajado de la unidad.

El oficial respondió que por el momento no tenían autorizado incluir a la comunidad LGBTI como usuarios del transporte exclusivo para mujeres. La joven se quitó el cubrebocas y dijo que era no era una mujer transgénero. El policía le ofreció una disculpa a nombre de él, el chofer y la dependencia.

Al día siguiente Zeltzin regresó a la estación del Tuzobús e ingresó una queja. Debido a que en el módulo de atención no había personal para atenderla, el oficial le hizo llenar el reporte, le pidió sus datos y le indicó que se pondrían en contacto con ella.

"Me dijo que iba a pasar el reporte y eso fue todo. Me dijo que me iban a marcar", mencionó Hernández Guerra, en entrevista.

BAJARLA FUE UN ACTO DISCRIMINATORIO: ACTIVISTA

Yolanda Molina Reyes, activista por los derechos de la diversidad sexual, consideró que este acto fue discriminatorio en dos sentidos: misógino y de transfobia, y señaló falta de capacitación del personal que opera el transporte. Asimismo, dijo que si la medida de no incluir a la comunidad transgénero en el transporte exclusivo para mujeres es por órdenes del gobierno estatal hay problemas de transfobia.

El hecho de tener esta acción afirmativa (el Tuzobús rosa) es por una cuestión de violencia que vivimos las mujeres. Entonces no tendrían que restringirme el acceso por mis características físicas".

"Me pregunto, ahora qué pasaría con las lesbianas bucth, que tienen una estética más masculinizada, no por eso tendrían que bajarlas. (...) Entonces quiénes van a poder tomar este camión, mujeres que usan vestido o que tengan el pelo largo", enfatizó la coordinadora del nodo de México Igualitario en Hidalgo.

Por lo anterior, Molina Reyes consideró necesario que los servidores públicos deben ser capacitados desde un enfoque de interseccionalidad. Asimismo, señaló que esta situación se trata de un foco de alerta que el gobierno estatal debe tomar en cuanta e indicó que también significa un retroceso en los derechos de las mujeres y las disidencias sexogenéricas, "y tienen que arreglarlo ya".

SEMOT ATIENDE LA QUEJA Y CAPACITARÁ A PERSONAL

El área de comunicación social de la Secretaria de Movilidad y Transporte (Semot) informó que se encuentra abierto un proceso jurídico por los hechos y que se comunicarían con la joven para ratificar la queja y que el área jurídica determine la posible sanción. Asimismo, aseguró que el personal de la dependencia y del Tuzobús recibe capacitación con enfoque de género.

Zeltzin Hernández confirmó que este martes la dependencia se puso en contacto con ella y que le ofreció una disculpa, le indicaron que capacitarían al chofer y le ofrecieron asistir a la dependencia para confirmar que iban a tomar acciones por lo sucedido.

