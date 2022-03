Confrontan a alcalde de Acaxochitlán; le recriminan promesa de campaña

ACAXOCHITLÁN.- Ante la desatención para concretar un nuevo cementerio en el municipio, los vecinos de la localidad Apapaxtla el Grande en Acaxochitlán acudieron a protestar al ayuntamiento y cuando arribaba el edil Erik Carbajal Romo fue detenido por los inconformes.

Tales le recriminaron el incumplimiento de sus compromisos, ya que en campaña prometió realizar gestiones para construir el panteón del Sagrado Corazón de Jesús en un predio donado por ejidatarios y para el cual ya hay material de obra.

Lee más en LSR Hidalgo: Tres años sin clases; maestra abandona los alumnos para trabajar en EU

Sin embrago, actualmente no se cuenta con el permiso correspondiente e incluso se dijo que ya hay seis sepulturas pero no se permite que se hagan más; a ello, el alcalde reviró que sí ha concretado las peticiones necesarias pero dijo que no se resolvieron rápidamente.

Además, agregó que la principal razón por la que la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Hidalgo ( Copriseh ) no permite el camposanto es porque el terreno está en las cercanías de un manantial, pero los habitantes niegan dicha sustentación.

En otra intervención, Carbajal Romo adelantó que justo este día nuevamente expondrán el proyecto a la Copriseh para tratar de que dé su autorización y pueda concretarse el recinto, del que le fue exigida una respuesta.

Te puede interesar En Acaxochitlán, detectan a 30 migrantes en camioneta

Además piden médicos y seguridad ante talamontes

Tras la manifestación, fue sostenida una mesa de trabajo. (Foto: especial)

En otro punto de la mesa de trabajo tras la manifestación, los vecinos de Aapaxtla el Grande también solicitaron una enfermera y un médico para brindar atención clínica, así como vigilancia las 24 horas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

Ya que arreglaron la caseta de vigilancia y hasta el momento encontraron sin seguridad, lo que afirmaron ha causado que se devaste la zona de El Tejocotal y que no quieran que suceda con su zona que también padecer por la presencia de "talamontes".