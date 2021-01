Confirma Sala Toluca que Noroña violó normatividad electoral en Tepeji

PACHUCA.- La Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sentencia del Tribunal de Hidalgo que acreditó actos contrarios a la normativa electoral de José Rodolfo Gerardo Fernández Noroña, pues en su visita al Tepeji del Río para apoyar a la candidata del PT, en calidad de diputado federal, violó los principios de imparcialidad y equidad.

Según la sentencia del organismo local, en día hábil, el 18 de septiembre, el petista acudió a un acto de Tania Mauren Valdez, quien se postuló por la presidencia municipal, donde emitió diversos comentarios, entre estos el siguiente:

"Omar Fayad, que dice, que él está con la 4T, que está de acuerdo con no robar, no mentir y no traicionar, es un traicionero vulgar, bueno su preferencia sexual, no importa su orientación, que ese ya es asunto suyo. Como decía mi abuela, cada quien que haga con su culo un papalote", dice la primera.

"Quién gobierna aquí (en Tepeji), PRI, PAN, Nueva Alianza, pues ya hasta desapareció, ya no existe, y perdieron el registro otra vez y se los chupó la bruja, no se los dieron, ya hay que ayudarlos a bien morir", añadió en otra manifestación.

Esto fue calificado por el pleno del Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH) como "calumnias", pues además de no acreditar la intervención del mandatario en los comicios hace referencia a la dignidad de las personas.

Por ello, el diputado federal controvirtió la resolución ante la Sala Toluca del TEPJF, la cual declaró infundados los agravios argumentados por el actor, pues no se demostró "incongruencia" en la sentencia impugnada.

"(Quedó) acreditada la vulneración a los principios de neutralidad e imparcialidad, con motivo de las manifestaciones vertidas por el actor en Tepeji, las cuales se constituyeron en expresiones tendentes a favorecer a una determinada opción política y a desalentar el voto por otras, sin que las mismas puedan considerarse amparadas en el marco de la libertad de expresión", indicó Sala Toluca.

sjl