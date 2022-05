Confirma Julio Menchaca que no irá a debate; "parece concurso de lectura"

PACHUCA.- Julio Menchaca Salazar, candidato a la gubernatura por Morena, PT y Nueva Alianza confirmó que no asistirá al debate de este jueves, que se llevará a cabo en Pachuca.

En lugar de asistir al encuentro organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH); el aspirante de Juntos Hacemos Historia acudirá a una reunión con migrantes.

No voy a asistir al debate. Asistí al primer y segundo y fue un concurso de lectura, pues nos dieron a la candidata y a los candidatos las preguntas que hicieron la población, con suficiente tiempo para estudiarlas, por eso les pedí que hablaran con el corazón y la mente para que sea un verdadero debate, si no es un concurso de lectura", dijo.

Lo anterior lo dijo tras un evento con activistas y protectores de animales en Pachuca, donde firmó un convenio para que, de llegar al gobierno, atienda el tema animalista en Hidalgo.

"Los que van a asistir, si logran que hablen de ellos o de sus propuestas, van a sacarle provecho al debate. Pero si el tema va ser yo, habré ganado también este tercer debate", dijo el candidato común de Juntos Haremos Historia.

Tanto Carolina Viggiano, del PRI, PAN y PRD, como Francisco Berganza, de Movimiento Ciudadano, y José Luis Lima Morales, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sí asistirán al debate programado a las 19:00 horas de este jueves.

CUANDO NO HAY ARGUMENTOS HAY ADJETIVOS

Otro punto por el cual no asistirá el candidato común al debate de esta tarde es por los ataques que hay a su persona. Además, dijo que el hecho de no asistir a ese foro, no quiere decir que desestima los temas que se tocarán (seguridad pública, desarrollo social y económica), pues aseguró que en su programa de gobierno ya los tiene presentes.

"Este ejercicio deben de diseñarse de otra manera, debe de establecer una identificación de quiénes somos y con qué contamos. No es simplemente el ataque personal, ese que cuando no hay argumentos hay adjetivos e insistir en la guerra sucia que es fruto de su desesperación", expresó.

Respecto a la opinión que pudiera tener la población ante la negativa de asistir al debate, respondió que es muy respetable y agregó que no hay temor el hecho de que su inasistencia pueda repercutirle negativamente en la votación del próximo 5 de junio.

"Hablar por lo que piensa la población es ser egocéntrico, hay que preguntar a ellos para saber su opinión, nosotros consideramos que hemos trabajado intensamente en nuestra campaña".

Cada quien escoge sus estrategias y nosotros estamos trabajando. Nosotros iremos (esta tarde) a un encuentro con migrantes y cada quien lleva su campaña como le es conveniente, pero si mañana el tema fundamental, la nota soy yo, es porque habré de haber ganado el debate y sin ir", concluyó.





