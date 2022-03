Concesión de basura por 20 años en Pachuca sigue; estado escogerá a la empresa

PACHUCA. - El cabildo de Pachuca aprobó esta tarde celebrar un convenio con el Gobierno de Hidalgo para que la autoridad estatal sea la que preste el servicio de limpia, recolección selectiva, traslado, tratamiento, valorización y disposición final de los residuos sólidos urbanos generados en el municipio por un lapso de 20 años.

Por ello, el gobierno de Hidalgo, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnath), deberá de emitir una licitación para contratar a una empresa privada que construya el Relleno Sanitario Metropolitano y se encargue de la limpia y recolección en Pachuca.

El dictamen fue aprobado por 16 votos a favor y cuatro en contra, uno de ellos de la sindico Procuradora Jurídica, Liliana Mera Curiel, quien cuestionó algunas lagunas en el convenio como que hay "clausulas acéfala" en donde se establece los montos que el ayuntamiento deberá pagarle al gobierno del estado.

"Tenemos que poner mucha atención en cómo estamos haciendo este convenio. Me parece algo... no quisiera utilizar otras palabras, pero, me parece ilegal aprobarlo en esta forma, yo haría un llamado a los integrantes de la asamblea para no aprobarlos en estos términos, creo que más allá de beneficiar al municipio se verá afectado, sobre todo en su hacienda pública por los próximos 20 años", expresó.

CEDERÁ EL SERVICIO

La síndica procuradora, emanada de Morena, dijo que revisando el convenio que le fue turnado previo a la sesión, encontró que "encima de que se el servicio se le cederá al estado, el municipio deberá de pagar por la concesión".

Refirió que la fracción II del artículo 153 de la Ley Orgánica Municipal establece que los gastos correrán a cargo del concesionario y no del concedente, que en este caso "es el municipio".

"Otra anomalía es que no queda claro en este convenio cuánto se va a pagar al estado, pues están acéfalas las cláusulas de cuánto es lo que el municipio debe pagar al estado por el servicio. Es por ello que no podemos firmar ni aprobar un convenio de colaboración de esta manera, pues es ilegal, no hay cifras exactas", persuadió a sus compañeros asambleístas.

GOBIERNO LICITARÁ EL RELLENO

En su intervención, Guillermo Ostoa Pontigo, regidor del PRI, recordó que los dos concursos que emitió el municipio de Pachuca para contratar el tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos urbanos fueron declarados desiertos.

"Por ello, aplaudo esta decisión de que el gobierno del estado sea quien conduzca en este momento el tema del relleno sanitario de manera metropolitana para beneficio de los municipios que conforman esta zona. En un acto de transparencia ante la ciudadanía, es importante que el gobierno del estado tenga las bases para llevar a cabo esta licitación del relleno", dijo.

¿Y LOS RECURSOS?

La regidora Bernarda Zavala Hernández, del PRI, dijo que el acuerdo representa una buena solución para los pachuqueños que diariamente padecen por el servicio de recolección de basura y su disposición final.

Sin embargo, señaló que el ceder el servicio al estado significará que el presupuesto "para el tema de la basura, ya no llegará al municipio", por lo que pidió que el acuerdo se turne a las comisiones para un mayor análisis.

¿QUÉ PASARÁ CON EMPLEADOS?

Actualmente, dijo la regidora Bernarda Zavala, la empresa Tandem Ride S. de R.L. de C.V. es la encargada de la recolección de basura en Pachuca a través de recorridos domiciliarios.





Además hay 100 personas que de manera particular y con unidades propias prestan el servicio de recolección de basura, ganándose así honradamente la vida. Mi pregunta es ¿qué pasará con estas personas?", cuestionó.

De igual forma preguntó "¿qué pasara con las personas que se encuentran en el relleno sanitario de El Huixmí, los más de 300 hombres y mujeres?, eso me preocupa pues ellos están preocupados por saber qué empresa se quedará con la concesión del nuevo relleno sanitario metropolitano, para ver a dónde se marchará su fuente de trabajo".

Para abundar, el regidor Ostoa Pontigo, dijo que seguramente el gobierno del estado tomará en cuenta a los trabajadores del relleno sanitario del Huixmi, por lo que confió en que exista una buena colaboración entre estado y empresa.

PROBLEMAS DE RECOLECCIÓN

Del año pasado a la fecha, el servicio de recolección de basura en la ciudad ha sido deficiente, debido a que hubo un retraso en el pago mensual que hace el municipio a la empresa de origen mexiquense Tandem Ride.

El alcalde de Pachuca, Sergio Baños dijo que por el adeudo la empresa redujo de 25 a 14 los camiones recolectores de basura, quedando únicamente 11 unidades para dar el servicio de recolección de basura.

En su momento, el edil capitalino dijo que mensualmente se eroga entre 3 millones 300 mil pesos y 3 millones 500 mil pesos a Tandem Ride para la recolección de residuos sólidos urbanos en el municipio.

ANTECEDENTE

El pasado 25 de marzo, el cabildo del ayuntamiento de Pachuca negó a Sergio Baños signar un convenio de prestación de servicios para tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos con la empresa mexiquense Tersa del Golfo S. de R.L. de C.V.

La negativa fue porque en el contrato se pretende otorgar por 20 años la concesión de la recolección de basura en la ciudad a la empresa con domicilio en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, lo que representa un gasto por 693 millones 120 mil pesos.





